بررسی سوالات اعضای کمیسیون امنیت ملی از عراقچی
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس عنوان کرد: سوالات نمایندگان درخصوص دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی آب، قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی، سفر بازرسان آژانس به تهران، نقش فرانچسکو در برجام و همکاری با چین و روسیه در نشستی با حضور وزیر امور خارجه بررسی شد.
به گزارش خبرگزای صدا و سیما
به نقل از خانه ملت، ابراهیم رضایی در تشریح نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با وزیر امورخارجه، گفت: در نشست با آقای عراقچی، سؤالات ۹ نفر از نمایندگان مطرح شد که بخش عمده آنها مربوط به حوزه دیپلماسی اقتصادی، اجرای ماده ۱۰۱ قانون برنامه هفتم توسعه و اولویت بخشی به ارتباط با کشورهای همسایه بود.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: وزیر امورخارجه در پاسخ به سؤالات تأکید کرد که دیپلماسی اقتصادی در دستورکار وزارتخانه قرار دارد و این مجموعه نقش خود در حوزه اقتصادی، راهگشایی، تسهیلگری و رفع موانع را تعریف کرده است. وی عنوان کرد سیاست خارجی کشور با رویکرد اقتصادمحور تقویت شده و در همین راستا فعال کردن دیپلماسی استانی با هدف استفاده از ظرفیتهای اقتصادی استانها در تعامل با همسایگان بوده است؛ بر این اساس تاکنون ۲ همایش در شیراز و مشهد برگزار شده و ۲ همایش دیگر نیز تا پایان سال در شمالغرب و جنوبشرق کشور برگزار خواهد شد.
وی افزود: وزیر امور خارجه همچنین از پیگیری دیپلماسی آب در این وزارتخانه و تدوین سند ملی دیپلماسی آب خبر داد و اعلام کرد در حال حاضر در ۱۶ کشور وابستگان بازرگانی فعالیت دارند که توسط سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت تعیین میشوند. عراقچی تاکید کرد که خنثیسازی و دور زدن تحریمها نیز در دستور کار وزارتخانه بوده و ماموریت نخست وزارت امورخارجه، رفع تحریمها تحت نظارت شورای عالی امنیت ملی بوده و ماموریت دوم، بیاثر کردن آنها است.
رضایی با اشاره به سؤالات دیگر نمایندگان در خصوص دیپلماسی اقتصادی، ارتباط با همسایگان و استفاده از ظرفیت آنها، بیان کرد: در ادامه نشست، آقایان بهروز محبینجمآبادی نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن، علیرضا عباسی نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس، احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجیآباد و خمیر و خانم شهین جهانگیری نماینده مردم ارومیه مطرح شد؛ از میان این افراد، محبینجمآبادی از پاسخ وزیر قانع شد، جهانگیری و عباسی مهلت بررسی بیشتری خواستند و مرادی از پاسخ وزیر قانع نشد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینیشهر نیز درباره اجرای قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت سؤالی را مطرح کرد که وزیر امور خارجه پاسخ داد و نماینده مذکور از پاسخ وی قانع شد. همچنین منوچهر متکی، نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس، نیز درباره علت سفر بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ایران از آقای عراقچی سوال کرد که وی در پاسخ اعلام کرد حضور بازرسان در ایران، طبق قانون مجلس رفتار میشود و بر اساس تفسیر قانون، هرگونه درخواست دسترسی به مراکز هستهای باید به شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده شود؛ در این زمینه ممکن است اجازه داده شود و شاید هم اجازه داده نشود؛ همچنین این شورا نیز موضوع را به کمیته هستهای تفویض کرده است.
نماینده مردم دشتستان در مجلس دوازدهم اظهار کرد: وزیر امورخارجه همچنین در رابطه با علت موافقت با بازرسیهای اخیر نیز تصریح کرد که در این بازرسیها هیچگونه دسترسی به مراکزی که در جنگ اخیر مورد حمله دشمن قرار گرفتند، داده نشده است. تنها دو مورد دسترسی به نیروگاه بوشهر برای تعویض سوخت و راکتور تحقیقاتی تهران که با سوخت ۲۰ درصد کار میکند و جهت تولید رادیودارو برای بیش از یک میلیون ایرانی انجام شده که این موارد نیز با تأیید سازمان انرژی اتمی و اجازه شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است. هیچ مجوز دیگری برای دسترسی به مراکز هستهای صادر نشده است؛ در این راستا آقای متکی نیز با توجه به نمایندگی جمعی از نمایندگان مهلت خواست تا پس از مشورت، نظر نهایی خود در خصوص پاسخ وزیر را اعلام کند.
وی افزود: در ادامه این نشست، سوال مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مورد نقش فردی به نام فرانچسکو در برجام و نقش دیپلماتهای ایرانی در تهیه متن نهایی برجام مطرح شد؛ وزیر امور خارجه در پاسخ گفت اسنپبک ارتباطی با فرانچسکو نداشته و مذاکرات اصلی توسط گروه سیاسی انجام شد و ضمائم را دیگران مذاکره کردند؛ وی توضیح داد ما نیز تاکید داشتیم که تحریمها نباید تعلیق شود بلکه باید برداشته شود. وی اعلام کرد آقای فرانچسکو فرد مذاکره کننده از طرف اتحادیه اروپا در موضوع تحریم بود و البته تأثیر فوقالعادهای در برجام، تحریمها و متحوا نداشته است. شریعتی از پاسخ وزیر قانع نشد و سؤال به صحن علنی ارجاع شد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: احمد راستینه هفشجانی نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان نیز درباره علت عدم اعلام پایان توافق برجام سؤال کرد که وزیر امور خارجه در پاسخ گفت، جمع بندی آن است که قطعنامه ۲۲۳۱ خاتمه پیدا کرده، اما برجام خاتمه نیافته و شورای عالی امنیت ملی باید در این زمینه تصمیم بگیرد؛ از آنجا که برجام غنیسازی ایران را به رسمیت شناخته و از نظر شورای امنیت نیز معتبر است، جمع بندی شد که اعلام خروح نکنیم؛ آقای عراقچی همچنین گفت سه کشور اروپایی، چین و روسیه از برجام خارج نشدهاند و از سال ۱۳۹۹ ایران اجرای تمام تعهدات خود را متوقف کرده است؛ در این میان باید گفت از آنجا که برخی بندهای برجام به نفع ایران است، تصمیم گرفته شد عضو آن باقی بمانیم.
وی افزود: وزیر امور خارجه در بخش دیگری از اظهارات خود تاکید کرد که همکاریهای ایران با چین و روسیه در چارچوب توافقهای بلندمدت ۲۰ و ۲۵ ساله است و همکاریها در سطح خوبی ادامه دارد؛ در نهایت نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان در مجلس از پاسخ وزیر قانع شد. همچنین کمال حسینپور نماینده مردم پیرانشهر و سردشت، نیز درباره پیگیری اقدامات وزارت امور خارجه در خصوص جنایات رژیم بعث صدام در سردشت و پیگیری حقوقی آن در محاکم بینالمللی سؤال کرد که از پاسخ و توضیحات وزیر قانع نشد. از مجموع سؤالات مطرحشده، آقایان نجمآبادی، نقدعلی و راستینه هفشجانی از پاسخهای وزیر قانع شدند، آقایان مرادی، حسینپور و شریعتی نیاسر قانع نشدند و آقایان عباسی و متکی و خانم جهانگیری خواستار مهلت برای بررسی بیشتر شدند.