اجلاسيه شهداي دانش آموز و فرهنگي و جشن ازدواج ۱۱۴ زوج بسیجی، از مهم‌ترین برنامه های روز اول کنگره است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی معاون هماهنگ کننده سپاه جوادالائمه استان، در گفتگوی ویژه خبری گفت: ۲۵ کارگروه و کمیته تخصصی در برگزاری دومین کنگره سه هزار شهيد خراسان شمالي، مشارکت دارند و مقدمات کار هم از سه سال قبل تاکنون در حال فراهم سازی بوده است.

سرهنگ قنبرزاده، جزئیات بیشتر برنامه‌هاي سه روز کنگره سه هزار شهيد خراسان شمالي را مطرح کرد و گفت: صبح روز اول یعنی سه شنبه ششم آبان، اجلاسيه شهداي دانش آموز و فرهنگي و عصر هم جشن ازدواج ۱۱۴ زوج بسیجی، از مهم‌ترین برنامه هاست.

وی گفت: از سال ۱۴۰۱ تاکنون ستاد برگزاری کنگره ۳۰۰۰ شهید استان، برنامه‌های مختلفی اجرا کرده است که تهیه ۲۱۱ کتاب دفاع مقدس و معرفی شهدای استان، برگزاری لیگ کتابخوانی با شرکت ۲۰ تیم، اجرای نمایش میدانی سرزمین خورشید در کنار دهکده مقاومت با حضور مستقیم ۷۰ هزار نفر در شهریور ماه امسال، برپایی نمایشگاه کتاب دفاع مقدس که شش و نیم میلیارد فروش کتاب داشت، سرکشی از خانواده ۳۰۰۰ شهید استان که امسال هم ادامه دارد و بسته شدن قرارداد ساخت دو فیلم فاخر ملی درباره شهیدان ایرج رستمی و رجبعلی محمدزاده که با حمایت نهادهای مختلف و از جمله استاندار خراسان شمالی هم اکنون در مرحله فیلمنامه نویسی است، از جمله این برنامه هاست.