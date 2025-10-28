سرپرست معاونت توسعه، پیش‌بینی و مدیریت بحران هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد از کاهش نگران کننده بارش باران در این استان طی سال آبی جاری خبر داد.

نسبت به سال قبل؛

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، ولی بهره‌مند گفت: پیش‌بینی می‌شود که در ۱۰ روز آخر آبان تغییراتی در وضعیت هوای استان رخ دهد و2 مورد بارش داشته باشیم.

وی در رابطه با میزان بارش‌های سال آبی جاری که از مهرماه شروع شده اظهارکرد: بارش‌های امسال استان کهگیلویه و بویراحمد نسبت به مدت مشابه سال قبل و میانگین بلند مدت تاکنون منفی ۱۰۰ درصد بوده است.

سرپرست معاونت توسعه، پیش‌بینی و مدیریت بحران هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: با توجه به بررسی و تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی طی ۵ روز آینده جو استان آرام و پایدار پیش‌بینی می‌شود.

بهره‌مند تصریح کرد: در این مدت آسمان غالباً صاف گاهی همراه با وزش باد و در برخی مناطق با غبار رقیق همراه خواهد بود.

وی ادامه داد: از نظر دمایی نیز طی این مدت تغییرات دمایی در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد اندک است.