نسبت به سال قبل؛
میزان بارشهای امسال کهگیلویه و بویراحمد منفی ۱۰۰ درصد
سرپرست معاونت توسعه، پیشبینی و مدیریت بحران هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد از کاهش نگران کننده بارش باران در این استان طی سال آبی جاری خبر داد.
وی در رابطه با میزان بارشهای سال آبی جاری که از مهرماه شروع شده اظهارکرد: بارشهای امسال استان کهگیلویه و بویراحمد نسبت به مدت مشابه سال قبل و میانگین بلند مدت تاکنون منفی ۱۰۰ درصد بوده است.
سرپرست معاونت توسعه، پیشبینی و مدیریت بحران هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: با توجه به بررسی و تحلیل نقشههای پیشیابی هواشناسی طی ۵ روز آینده جو استان آرام و پایدار پیشبینی میشود.
بهرهمند تصریح کرد: در این مدت آسمان غالباً صاف گاهی همراه با وزش باد و در برخی مناطق با غبار رقیق همراه خواهد بود.
وی ادامه داد: از نظر دمایی نیز طی این مدت تغییرات دمایی در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد اندک است.
سرپرست معاونت توسعه، پیشبینی و مدیریت بحران هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ایستگاه هواشناسی امامزاده جعفر در شهرستان گچساران با بیشینه دمای ۳۴درجه سانتیگراد گرمترین و شهر یاسوج با کمین دمای ۵.۳ دهم درجه سانتیگراد سردترین نقاط استان کهگیلویه و بویراحمد بودهاند.