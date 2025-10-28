پخش زنده
عرضه اولیه گروه تامین مالی تامین پارس، نخستین عرضه اولیه بازار سرمایه بعد از دفاع مقدس ۱۲ روزه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی شرکت بورس تهران اعلام کرد: در عرضه اولیه مهرگان، ۱۸۲۵۰۰۰۰۰۰ سهم معادل ۵ درصد از سهام گروه مالی مهرگان تامین پارس چهارشنبه ۷ ابان به بازار عرضه میشود.
این عرضه اولیه به شیوه ثبت سفارش جهت کشف قیمت انجام میشود.
حداکثر نقدینگی مورد نیاز برای سرمایهگذاران حدود ۳۵.۴۷۶.۰۰۰ ریال برآورد میشود.
ارزش این نهاد مالی بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان است و بیش از ۸۶ درصد سهام آن در مالکیت صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح است که در حوزههای مختلف نفت و گاز و پتروشیمی فعالیت میکند.