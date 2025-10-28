به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار دو تیم پوهانگ استیلرز کره جنوبی و پاتوم تایلند از گروه H مسابقات لیگ قهرمانان آسیا دو (۲۰۲۶ - ۲۰۲۵) پنجشنبه ۶ آذر در پوهانگ کره جنوبی برگزار می‌شود.

با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، پیام حیدری به عنوان داور، فرهاد فرهادپور و علی احمدی به عنوان کمک‌های وی قضات این بازی را برعهده دارند. همچنین امیر عرب براقی به عنوان داور چهارم در این بازی حضور دارد.

ناظر داوری از ژاپن و نماینده مسابقه از ویتنام انتخاب شده است.