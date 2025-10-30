به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در این جلسه که با حضور مهدی براری معاون استاندار سمنان و مهدی صمیمیان فرماندار سمنان برگزار شد ؛ اعضای جلسه مشکلات دانشگاه ملی مهارت ، اختصاص ۱۷ هکتار زمین برای دانشگاه فرهنگیان ، بهره‌گیری دانشجویان از امکانات ورزشگاه حجاب ، بهبود وضعیت ایاب‌وذهاب دانشجویان دانشگاه سمنان ، الحاق شهرک دانشگاهی نیز به محدوده شهری ، گرمایش و سرمایش دانشگاه پیام نور ، راه‌اندازی مجدد قطار محلی سمنان – تهران بررسی شد .

مهدی آقا براری معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان در این جلسه با تأکید بر لزوم تعامل سازنده میان دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی افزود: نظارت مستمر بر دانشگاه‌هایی که دانشجویان غیرایرانی دارند انجام می شود تا ضمن توجه به مباحث فرهنگی و اجتماعی، هویت بومی، ایرانی و اسلامی شهر سمنان حفظ و تقویت شود.

شهرستان سمنان دارای ۱۷ دانشگاه و بیش از ۲۶ هزار دانشجوست