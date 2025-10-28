مدیرکل دفتر حمایت و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان اعلام کرد: همه شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند دارایی‌های نامشهود خود را شناسایی و ارزش‌گذاری کنند، اما حمایت مالی معاونت علمی به شرکت‌های نوپا اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، تدوین شیوه‌نامه حمایت از فرآیند شناسایی، ثبت و ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود را در دستور کار خود قرار داده است.

حسین حسینی‌نژاد، مدیرکل دفتر حمایت و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، با اشاره به اهمیت این اقدام گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از مهم‌ترین فعالیت‌هایشان توسعه دانش فنی است.

در مسیر اجرای طرح‌های توسعه‌ای و تولید محصولات فناورانه، دانش فنی به‌عنوان خروجی اصلی فعالیت‌های تحقیق و توسعه حاصل می‌شود و هزینه‌های زیادی برای دستیابی به آن از جمله هزینه‌های نیروی انسانی، تحقیق و توسعه و آزمایش‌های فنی صرف می‌شود.

با این حال، در بیشتر شرکت‌ها این هزینه‌ها در صورت‌های مالی به‌عنوان هزینه‌های جاری ثبت می‌شوند؛ در صورتی که مطابق بند ۴۴ استاندارد حسابداری شماره ۱۷، هزینه‌های بخش توسعه‌ای می‌توانند از هزینه‌های جاری تفکیک شده و در صورت احراز شرایط مشخص، به عنوان دارایی نامشهود شرکت ثبت شوند.

وی ادامه داد: در صورتی‌که حسابداران و حسابرسان در عمل به دلیل ابهام در نحوه احراز شرایط، جانب احتیاط را رعایت کرده و معمولاً همه هزینه‌ها را به عنوان هزینه جاری ثبت می‌کنند. این موضوع باعث می‌شود که بدهی‌ها در ترازنامه شرکت‌ها افزایش یابد و قبل از تجاری‌سازی محصول، فشار مالی زیادی بر شرکت‌ها وارد شود.

حسینی‌نژاد با اشاره به رفع این ابهام بیان کرد: در پرسش فنی شماره ۱۳۰ سازمان حسابرسی که با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان تدوین شده است، مصادیق عینی برای شش شرط اصلی بند ۴۴ استاندارد حسابداری شماره ۱۷ مشخص شده‌اند. از جمله این مصادیق می‌توان به طرح‌های توجیهی، اسناد کسب‌وکار، مستندات فنی، هزینه‌های نیروی انسانی مرتبط با توسعه، هزینه‌های مهندسی معکوس و نمونه‌سازی اشاره کرد. این اقدام مسیر را برای ثبت هزینه‌های توسعه به عنوان دارایی نامشهود هموار کرده است.

این مقام مسئول در ادامه تأکید کرد: زمانیکه‌ هزینه‌های توسعه به عنوان دارایی شناسایی و ثبت شوند، ترازنامه شرکت تقویت می‌شود و امکان افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های نامشهود فراهم می‌شود. در نتیجه، ارزش واقعی دارایی‌های دانشی شرکت در صورت‌های مالی منعکس می‌شود و اعتبار شرکت نزد نهادهای مالی و سرمایه‌گذاران افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی شرکت‌های دانش‌بنیان برای جذب سرمایه نیاز کمتری به واگذاری سهام خود خواهند داشت و می‌توانند با قدرت چانه‌زنی بالاتری در مذاکرات مالی حضور یابند.

مدیرکل دفتر حمایت و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان با تأکید بر تمرکز ویژه این حمایت بر شرکت‌های نوپا خاطرنشان کرد: تمام شرکت‌های دانش‌بنیان از امکان شناسایی، ثبت و ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود برخوردار هستند، اما حمایت مالی معاونت علمی مختص شرکت‌های نوپاست.

علت این موضوع آن است که شرکت‌های نوپا در مرحله حساس رشد قرار دارند و نیاز دارند از نظر مالی تقویت شوند. یکی از بهترین روش‌های این تقویت، ثبت همان دانش فنی‌ای است که خودشان توسعه داده‌اند؛ دارایی‌ای که برگ برنده واقعی آن‌ها محسوب می‌شود.