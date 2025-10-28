به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمد معتمدی‌زاده از نشست کمیسیون با حضور رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و معاونین دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص بررسی عملکرد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در راستای اجرای طرح بهسازی و نوسازی مسکن روستایی، واگذاری اراضی به متقاضیان روستایی واجد شرایط، زمینه‌سازی و تسهیل مهاجرت معکوس، زمینه‌سازی تولید مسکن معیشت محور، بازنگری طرح‌های هادی روستایی، درآمد و هزینه‌کرد از محل منابع حاصل از عملکرد واگذاری زمین به روستاییان و الحاق اراضی به محدوده روستا‌ها و انتخاب شرکت‌های مشاور طراح طرح‌های روستایی خبر داد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به اجرای طرح بهسازی و نوسازی سالانه ۲۰۰ هزار مسکن روستایی طبق قانون برنامه هفتم توسعه و ارائه تسهیلات ۵ درصدی از سوی بانک‌ها گفت: در این راستا گزارشی از سوی مسئولین سازمان بنیاد مسکن انقلاب ارائه و مقرر شد در جزئیات نیز گزارش عملکرد به تفکیک بانک‌ها، استان‌های معرفی شده و میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها و همچنین موانع موجود در راستای پرداخت این مبلغ به صورت مکتوب به کمیسیون ارائه شود تا با پیگیری‌های انجام شده تسهیلات در اسرع وقت به روستاییان پرداخت شود. بنیاد مسکن در این جلسه مکلف شد روند واگذاری اراضی به متقاضیان واجد شرایط روستایی، مشمول قوانین جوانی جمعیت و جهش تولید مسکن، را تسریع کند. همچنین مقرر شد افرادی که ساکن شهر‌ها هستند و مشمول این قوانین و برنامه هفتم می‌شوند و علاقمند به مهاجرت معکوس هستند، بتوانند در روستا‌های همجوار شهر یا سایر روستا‌ها سکونت کنند و به آنها نیز زمین واگذار شود.

معتمدی‌زاده با اشاره به موضوع مسکن معیشت محور گفت: وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن بر اساس برنامه هفتم مکلف به ایجاد واحد‌های مسکونی هستند که علاوه بر محل سکونت، امکان انجام مشاغل خانگی و سازگاری با محیط روستا را نیز داشته باشد. بنیاد مسکن نیز نکاتی درباره آیین‌نامه جدید مطرح و مقرر شد ضمن پیگیری، ایرادات آن رفع شود تا روند اجرای این طرح با سرعت بیشتر پیش رود.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس ضمن ارائه گزارش‌ها و شکایات واصله به کمیسیون در راستای زمانبر شدن بازنگری در طرح هادی روستایی بیان کرد: برخی روستا‌ها نیازمند توسعه هستند که متأسفانه طرح هادی در آنجا اجرا نشده و یا در صف بازنگری قرار دارند که در این جلسه مقرر شد طرح هادی در روستا فاقد طرح اجرایی شود و همچنین بازنگری طرح هادی در سایر روستا‌ها به دلایل مختلف از جمله افزایش جمعیت با سرعت عملیاتی شود تا مشکلات روستاییان رفع شود.

وی در خصوص شکایات واصله به کمیسیون در رابطه با منابع دریافتی بنیاد مسکن از مردم در طرح بهسازی و نوسازی روستایی و همچنین واگذاری و الحاق اراضی گفت: در این راستا مقرر شد بنیاد مسکن گزارشی از تعرفه دریافتی و منبع قانونی این دریافتی‌ها را به کمیسیون ارائه کند.

معتمدی‌زاده با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گفت: در فرآیند انتخاب شرکت‌های مشاور طرح‌های روستایی، تا پیش از این بیشتر از ظرفیت مهندسان عمران و شهرسازان استفاده می‌شد که در این راستا با توجه به رویکرد معیشت‌محور و اقتصادی طرح‌های هادی روستایی، بر بکارگیری کارشناسان متخصص در حوزه کشاورزی و توسعه روستایی تأکید شد.