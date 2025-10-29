به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حجت الاسلام والمسلمین مطیعی در نشست با اعضای هیات امنای بازسازی عتبات عالیات استان سمنان گفت : برنامه هایی مانند برگزاری کنگره سه هزار شهید ، موکب داری و اربعین حسینی نقش بسزایی در کنترل آسیب های اجتماعی ، مقابله با ناهنجاری و تقویت بعد معنوی جامعه دارد .

حجت الاسلام والمسلمین مطیعی نقش صدا و سیما را در مشارکت مردم در رویداد اربعین مهم برشمرد .

جبار دوستمحمدی رئیس ستاد بازسازی عتبات و عالیات استان سمنان گفت: برای تکمیل ساختمان موکب و ستاد بازسازی عنبات عالیات استان سمنان در شهر مهران سه میلیارد تومان اعتبار نیاز است .

براری معاون استاندار سمنان هم از تامین یک میلیارد تومان اعتبار تکمیل این ساختمان خبر داد .