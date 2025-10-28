پخش زنده
کارشناس هواشناسی از کاهش محسوس دمای هوا در قم از روز جمعه نهم آبان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کارشناس اداره کل هواشناسی از کاهش محسوس دمای هوا خبر داد و گفت: روز جمعه شاهد کاهش ۵ درجهای دمای هوا خواهیم بود به طوری که امروز حداکثر دمای هوای شهر قم ۲۹ درجه و روز جمعه ۲۴ درجه سانتیگراد خواهد بود.
مرتضی صبوری افزود: حداکثر دمای هوا از روز جمعه به بعد، بین ۲۴ و ۲۵ درجه سانتیگراد خواهد بود.
وی در خصوص وضعیت جوی نیز گفت: امروز و فردا آسمان صاف در برخی ساعات همراه با وزش باد خواهد بود.