به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کارشناس اداره کل هواشناسی از کاهش محسوس دمای هوا خبر داد و گفت: روز جمعه شاهد کاهش ۵ درجه‌ای دمای هوا خواهیم بود به طوری که امروز حداکثر دمای هوای شهر قم ۲۹ درجه و روز جمعه ۲۴ درجه سانتیگراد خواهد بود.

مرتضی صبوری افزود: حداکثر دمای هوا از روز جمعه به بعد، بین ۲۴ و ۲۵ درجه سانتیگراد خواهد بود.

وی در خصوص وضعیت جوی نیز گفت: امروز و فردا آسمان صاف در برخی ساعات همراه با وزش باد خواهد بود.