در چارچوب مسابقات لیگ دسته اول فوتبال جوانان کشور سردار بوکان در برابر شهرداری همدان به تساوی رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رییس اداره ورزش و جوانان بوکان گفت: این دیدار از هفته پنجم رقابت‌های لیگ دسته اول جوانان کشور به میزبانی بوکان و در مجموعه ورزشی خاتم الانبیا برگزار شد.

احمد نصرالهی افزود:در پایان این مسابقه‌ی پرهیجان، دو تیم پس از یک بازی نزدیک و فشرده به تساوی رضایت دادند و هرکدام یک امتیاز از این دیدار به دست آوردند.

رییس اداره ورزش و جوانان بوکان ادامه داد: مسابقات لیگ دسته اول جوانان کشور امسال با حضور ۲۶ تیم در سه گروه ۶ تیمی و یک گروه هشت تیمی برگزار می‌شود.



وی گفت: در گروه سوم این رقابت‌ها، تیم‌های سردار بوکان، آرتمیا ارومیه، شهرداری همدان، پدیده غرب کرمانشاه، عقاب مهر تبریز و شماره ۱۰ جلفا حضور دارند.