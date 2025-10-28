پخش زنده
امروز: -
معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: سالانه ۳۵۰ زن در استان همدان به سرطان سینه مبتلا میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، عرفانی مقدم در همایش سلامت زنان افزود: هر سال ۳۵۰ مورد جدید ابتلا به سرطان سینه به آمار قبلی ابتلایان به این نوع سرطان در استان همدان اضافه میشود.
او با بیان اینکه آمار دقیقی از میزان کلی ابتلایان به سرطان سینه در استان موجود نیست، تأکید کرد: این نوع سرطان در استان همدان در حال افزایش است، بنابراین انجام آزمایشهای لازم و مراجعه منظم به ماموگرافی است.
معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به اینکه یک سوم سرطانها قابل پیشگیری است، تصریح کرد: رعایت رژیم غذایی؛ افزایش مصرف میوه و سبزیجات، محدود کردن غذاهای سرخ شده؛ انجام فعالیت بدنی منظم و مصرف نکردن مشروبات الکلی از موارد ضروری برای مبتلا نشدن به این نوع سرطان است.