گزارش مکتوب؛
عادیانگاری و چشمپوشی از بی حجابی موجب رواج آن میشود
عادیانگاری در موضوع حجاب فضا را برای ارتکاب جرایم بازتر میکند و امنیت روانی جامعه مورد تهدید جدی قرار میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، خانم مرضیه یاری خواه با اشاره به اینکه فرهنگ ایرانی ما برگرفته از آموزههای دینی و اسلامی است و به همین دلیل است که موضوع پوشیدگی و حیا از اصول اصلی و جدی در جامعه و فرهنگ ایرانی به حساب میآید گفت: هر انسان غیرتمند و دارای عقل سلیم، چه زن باشد و چه مرد، میداند که حیا لازمه حیات و زندگی سالم و امن است و از این منظر هم فرد، هم خانواده و هم جامعه در امنیت روانی و آرامش فکری خواهد بود.این کارشناس فرهنگی افزود: نباید بهدلیل برخی برخوردها در مقوله فرهنگ از موضوع عفاف و حجاب غافل شد، زیرا بسیاری از کسانی که در جامعه ما حجاب را بهطور کامل رعایت نمیکنند، خودشان به آموزههای دینی و اسلامی باور دارند و این رفتار آنها ناشی از عناد با نظام و کشور نیست، بلکه لازم است با این افراد رفتاری مهربانانه و از روی محبت و آرامش داشت و با دوستی و مدارا نکات حجاب و حیا را به آنها گوشزد کرد.یاری خواه ادامه داد: یکی از نکات بسیار مهم در رعایت حجاب در جامعه این است که برای همه مردم تبیین شود که حجاب یک موضوع شخصی و خصوصی نیست تا برخی افراد گمان کنند میتوانند حجاب را بهطور فردی رعایت کنند یا خیر، یعنی برخورد سلیقگی درباره رعایت حجاب موضوعی منتفی است.
وی با اشاره به اینکه همان طور که فواید رعایت قوانین اجتماعی به تمام مردم مربوط میشود و آثار جمعی دارد، رعایت حجاب هم این گونه است اضافه کرد: اگر یکی از مردم جامعه حجاب را رعایت کند، بهرهای خواهد داشت که هم به خود او خواهد رسید و هم به تمام مردم جامعه.
کارشناس مسائل فرهنگی گفت: عدم رعایت این هنجار اجتماعی نیز همین گونه است و آسیبهای ناشی از بیاحترامی به اراده اجتماعی، هم خود فرد را درگیر خواهد کرد و هم مردم اجتماع را.
حجت الاسلام حمزه پیش قدم دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر هم با اشاره به اینکه پشتوانههای چهارگانه، حجاب در نظام اسلامی را به امری مستحکم تبدیل کرده است، گفت: حجاب با دارا بودن پایههای قرآنی، حدیثی، تاریخی، قانونی و عقلی در زندگی اجتماعی نهادینه شده است.
وی «حجاب» را یکی از دستورات الهی خواند و اظهار کرد: خداوند متعال و اولیای الهی بر اصل حجاب تأکید دارند و پشتوانه اول آن را مسائل شرعی عنوان میکنند.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به داستان حضرت آدم (ع) و حضرت هوا (س)، ادامه داد: با ورود به زمین، اولین حکم الهی به آنها پوشش بود که با برگ درختان خود را پوشاندند.
ریشهدار بودن حجاب در سنت ایرانیان
وی پشتوانه تاریخی حجاب را ریشهدار در سنت و آداب ایرانیان و سایر جوامع بشری برشمرد و افزود: اگر به ایران باستان و حتی اقوام مختلف مانند کرد، لر و ترک مراجعه کنیم، پیشینهای از پوشش متناسب با فرهنگ خود را شاهد هستیم که با حجاب اسلامی همخوانی دارد.
حجت الاسلام پیش قدم پشتوانه سوم را مسئله قانون عنوان کرد و یادآور شد: قانون متناسب با ساختار، مذهب و شرایط هر کشور در بحث پوشش، میزان و معیاری را تعیین میکند.
عقل و علم، آثار مفید حجاب را اثبات کردهاند
وی در توضیح پشتوانه عقلی حجاب هم گفت: عقل و علم آثار مفید حجاب را برای زندگی و پیشگیری از معضلات اجتماعی اثبات کردهاند و حجاب میتواند سدی محکم در برابر این معضلات باشد.
پوشش بومی و محلی؛ نمادی از عفت و پوشش کامل
این کارشناس مذهبی در ادامه به پوشش در استان کهگیلویه و بویراحمد اشاره و تصریح کرد: پوشش محلی قدیمی این منطقه، اگرچه به شکل چادر نبوده، اما لباسهای محلی بسیار زیبا و دارای پوشش کامل بدن بوده و نمادی از یک زن با غیرت، شجاع و عفیف به شمار میرفته است.
وی افزود: این پوششها در گذشته، ساختاری اصیل اسلامی داشتند و هم زیبایی و هم عفت و پوشش در آنها رعایت شده بود، اما متأسفانه امروز تغییراتی به سمت بد پوششی و برهنگی در آنها ایجاد شده که آسیبزا است.
حجاب؛ سنگر مبارزه با تهاجم فرهنگی
حجت الاسلام پیش قدم در بخش دیگری از سخنان خود، به مبارزه فرهنگی دشمن در زمینه حجاب اشاره کرد و گفت: دشمن قریب به چهل سال است که برنامهریزی و هجمه علیه حجاب را دنبال میکند، اما بسیاری از زنان جامعه ما در این سنگر مبارزه ایستادهاند و پوشش خود را حفظ کردهاند.
وی با تقدیر از عفت و پاکدامنی زنان در نظام اسلامی، این مبارزه را نبرد بین جبهه اسلام و کفر خواند و افزود: دشمن در تلاش برای عارض کردن برهنگی بر جامعه است و ما در تلاش برای ترویج پوشش هستیم و موفقیت در گرو حرکت برنامهدار است.
۳۰۰ وظیفه قانونی برای دستگاهها در زمینه حجاب
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وظایف قانونی دستگاههای مختلف در زمینه ترویج حجاب و عفاف، بر لزوم هماهنگی و برنامهریزی منسجم برای اجرای سیصد وظیفه قانونی در این حوزه تأکید کرد.
وی با بیان اینکه «قریب به ۳۰۰ وظیفه قانونی برای دستگاههای مختلف در زمینه حجاب تعریف شده است»، ادامه داد: اگر این دستگاهها وظایف خود را به درستی انجام دهند، شاهد اجرای ۳۰۰ برنامه اثرگذار در استان خواهیم بود که تمام آحاد جامعه را تحت پوشش قرار میدهد.
آموزش، محور اصلی فعالیتها
حجت الاسلام پیش قدم آموزش را محور اصلی فعالیتها دانست و از برگزاری دورههای آموزشی «امر به معروف و نهی از منکر» برای بیش از هزار نفر در سطح استان خبر داد و افزود: این دورهها هم در ساختار اداری و هم در حوزه مردمی در حال برگزاری است.
وی با اشاره به برنامه «چهل گفتوگو» در «چهل مدرسه استان»، گفت: تلاش میکنیم با گفتوگو با نسل نوجوان و جوان، که ذائقه متفاوتی دارند، اثرگذاری بیشتری داشته باشیم، همچنین برگزاری کرسیهای آزاداندیشی در دانشگاهها نیز از دیگر برنامههای در دست اجرا برای این قشر است.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وضعیت پوشش در ادارات، اضافه کرد: از نظر ظاهری و رعایت قانون پوشش در ادارات مشکل خاصی وجود ندارد، اما در بعد اعتقادی و باطنی نیاز به کار فرهنگی بیشتری دارند.