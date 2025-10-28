بررسی راهکارهای احیای تالابهای اللهآباد و صالحیه
در جلسه ستاد هماهنگی مدیریت تالابها، راهکارهای کنترل و احیای تالابهای اللهآباد و صالحیه بررسی و بر لزوم همکاری سهجانبه میان استانهای قزوین، البرز و تهران تأکید شد.
، در جلسه ستاد هماهنگی مدیریت تالابها، مجموعهای از راهکارهای اجرایی برای کنترل و احیای تالابهای صالحیه و اللهآباد به تصویب رسید.
از جمله این مصوبات میتوان به حذف کانالها و جادههای زهکشی، تأمین نیاز آبی از پساب تصفیهشده استاندارد شهرک صنعتی نظرآباد، تأمین و رهاسازی حقابه هر دو تالاب از چهار رودخانه اصلی منتهی به آنها، تبدیل شترداری سنتی به صنعتی، قرق و جلوگیری از چرای دام، و احداث بادشکنهای غیرزنده با استفاده از پنلهای خورشیدی اشاره کرد.
استاندار در این جلسه تأکید کرد: تصمیمات در خصوص مدیریت تالابها باید بر اساس مطالعات دقیق و کار کارشناسی اتخاذ شود.
وی افزود: با توجه به اینکه سه استان قزوین، البرز و تهران درگیر مسائل مربوط به این تالابها هستند، ضروری است نشستهای سهجانبه میان استانداران و مدیران این استانها برگزار شود.
استاندار در ادامه با اشاره به اهمیت تالاب اللهآباد گفت: موضوع این تالاب نیازمند رویکردی ملی است و در خصوص سایر تالابها باید زمینه مشارکت بخش خصوصی و سرمایهگذاری با هدف توسعه و تقویت گردشگری استان فراهم شود.
تأکید بر اجرای طرحهای حفاظتی و گردشگری در تالابهای استان قزوین
هاشمی، مدیرکل محیط زیست استان هم با اشاره به اهمیت حفظ این زیستبومها، خواستار اجرای طرحهای کنترل رسوب و تثبیت خاک از طریق کاشت گیاهان، خشکهچینی توسط منابع طبیعی و همچنین توسعه طرحهای گردشگری از سوی ادارهکل میراث فرهنگی در این تالابها شد.
به گفته هاشمی، تالابهای اللهآباد و صالحیه با مجموع مساحت بیش از ۴۸ هزار هکتار، از طریق چهار رودخانه اصلی شامل ابهررود، حاجیعرب، خررود و کردان تغذیه میشوند.
وی افزود: این تالابها نقش مهمی در جلوگیری از بیابانی شدن منطقه و کاهش خطر ایجاد ریزگردها ایفا میکنند.
کامران رضایی، مجری طرح مدیریت تالابهای اللهآباد و صالحیه، با اشاره به عوامل مؤثر در کاهش کارایی این تالابها، اظهار کرد: ایجاد زهکشی و تأثیر چرای شتر بر تخریب بافت خاک از مهمترین دلایل تشدید بیابانزایی در این مناطق است.
وی افزود: مسیر گسترش ریزگردها از تالابهای اللهآباد تا ۸۶ کیلومتر امتداد یافته و تا شرق تهران را دربر میگیرد. طبق بررسیها، ۷۵ درصد ریزگردهای منطقه نظرآباد و ۳۳ درصد ریزگردهای تهران منشأیی از تالاب صالحیه دارند.
رضایی با تأکید بر لزوم اقدامات پیشگیرانه، تصریح کرد: پرورش صنعتی شتر با تغذیه دستی یکی از راهکارهای مؤثر در کنترل بیابانزایی تالاب اللهآباد است، چرا که در حال حاضر بیش از هزار نفر شتر در این منطقه حضور دارند.