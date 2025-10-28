به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا اواسط روز چهارشنبه جوی نسبتاً پایداری را نشان می‌دهد، سپس از اواسط روز چهارشنبه تا اواخر روز پنجشنبه با عبور موج ضعیفی از فراز استان شاهد ابرناکی در نیمه شمالی و ارتفاعات استان خواهیم بود.

وی افزود: همچنین تا روز جمعه تغییرات دمایی محسوس نیست و تا اواسط روز چهارشنبه شمال خلیج فارس مواج پیش بینی می‌شود.

سبزه زاری ادامه داد: در شبانه روز گذشته کشاورزی اهواز با دمای ۳۵.۲ و ایذه با دمای ۸.۶ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز به بیشینه دمای ۳۴.۳ و کمینه دمای ۱۵.۸ درجه سانتیگراد رسیده است.