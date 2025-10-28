مدیر مخابرات منطقه یزد از آغاز اجرای طرح اتصال کامل استان به شبکه فیبر نوری خبر داد و گفت: فاز نخست این پروژه در مرکز استان تا پایان امسال به سرانجام می‌رسد.

زارع در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد ، از آغاز اجرای طرح اتصال کامل استان به شبکه فیبر نوری خبر داد و گفت: بر اساس برنامه ملی وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران، استان یزد طی پنج سال آینده به‌طور کامل از کابل‌های مسی به فیبر نوری ارتقا می‌یابد. فاز نخست این پروژه در مرکز استان آغاز شده و تا پایان امسال به سرانجام می‌رسد.

مدیر مخابرات منطقه یزد در تشریح جزئیات این طرح گفت: «توسعه فیبر نوری در استان یزد از چند سال گذشته به‌صورت محدود آغاز شده بود و تاکنون بسیاری از سازمان‌ها، ادارات، بانک‌ها و حتی بخشی از مشترکان خانگی تحت پوشش این فناوری قرار گرفته‌اند. اما از چند ماه گذشته، با سیاست‌گذاری جدید دولت و وزارت ارتباطات، این طرح به‌صورت منسجم و سراسری در استان آغاز شده است.»

وی با اشاره به اجرای فاز نخست پروژه در مرکز استان افزود: «در شهر یزد، عملیات اجرایی در مرکز استان در حال انجام است که تا پایان امسال تکلیف این فاز مشخص شده و از سال آینده، اجرای کامل طرح در شهرستان‌های استان نیز آغاز می‌شود.»

زارع با بیان اینکه فیبر نوری تکنولوژی روز دنیاست و تمام کشور‌های پیشرفته به سمت آن حرکت کرده‌اند گفت: «هدف ما این است که ارتباطات استان را با استفاده از این فناوری متحول کنیم تا مردم بتوانند از سرعت و کیفیت بالاتر در خدمات اینترنت، تلفن و ارتباطات داده‌ای بهره‌مند شوند.»

وی به برگزاری «کنفرانس ملی گذار از مس به فیبر» روز گذشته در تهران اشاره کرد و گفت: «این کنفرانس با حضور وزیر ارتباطات و با افتتاح رسمی توسط ریاست محترم جمهوری برگزار شد و آغازگر پروژه ملی فیبر نوری در سراسر کشور است. استان یزد نیز در چارچوب همین طرح ملی فعالیت خود را آغاز کرده است.»

مدیر مخابرات منطقه یزد درباره چالش‌های اجرای طرح اظهار داشت: «پروژه فیبر نوری هزینه‌بر است و تأمین منابع مالی آن عمدتاً از محل منابع داخلی شرکت انجام می‌شود. در عین حال، همکاری نهاد‌های شهری از جمله شهرداری‌ها برای صدور مجوز‌های حفاری ضروری است و گاهی به‌دلیل ملاحظات شهری، اجرای طرح زمان‌بر می‌شود.»

وی افزود: «با نزدیک شدن به پایان سال و محدودیت‌های فصلی، ممکن است برخی بخش‌ها با تأخیر اجرا شوند، اما با هماهنگی دستگاه‌ها و حمایت وزارت ارتباطات، تلاش داریم کار طبق برنامه پیش برود.»

زارع در پایان خاطرنشان کرد: «بر اساس مصوبه سازمان تنظیم مقررات رادیویی، این پروژه باید ظرف پنج سال آینده در سراسر کشور و استان یزد به اتمام برسد. فاز نخست شامل مرکز استان است که تا پایان سال آینده نهایی می‌شود و هم‌زمان تلاش می‌کنیم شهرستان‌ها را نیز به‌صورت موازی وارد این طرح کنیم تا استان یزد از نخستین مناطق کشور در بهره‌مندی کامل از فیبر نوری باشد.»

مدیر مخابرات منطقه یزد گفت: تاکنون ۱۲ هزار مشترک تلفن ثابت و ۶ هزار و ۷۰۰ پورت اینترنت پرسرعت از طریق شبکه فیبرنوری در شهرستان یزد و ۲ هزار و ۵۰۰ مشترک تلفن ثابت و ۳ هزار پورت اینترنت پرسرعت از طریق شبکه فیبرنوری در سایر شهرستان‌های استان یزد فعال شده است.

زارع افزود: این اقدام امکان اتصال منازل و کسب‌وکار‌ها را به شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک فراهم کرده است.

وی توسعه این پروژه را گامی مؤثر در ارتقای کیفیت خدمات و زیرساخت‌های مخابراتی استان دانست و افزود: با اجرای طرح‌های نوین ارتباطی نظیر فیبرنوری خانگی (FTTH)، افزایش پهنای باند و حذف تدریجی شبکه‌های مسی، زمینه لازم برای رشد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی خدمات در استان فراهم شده است.

مدیر مخابرات منطقه یزد در پایان خاطرنشان کرد: واگذاری پورت‌های فیبرنوری خانگی، رشد چشمگیر سرعت اینترنت برای کاربران به همراه داشته که موجب افزایش رضایتمندی عمومی می‌شود.