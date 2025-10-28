رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: امروز واقعیت میدانی نشان می‌دهد نهاده دامی کم است، اما در بازار آزاد با قیمت بیش از دو برابر نرخ یارانه‌ای به‌وفور یافت می‌شود؛ این یعنی در نظام توزیع اشکال وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۶ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در واکنش به گزارش وزیر جهاد کشاورزی درباره وضعیت تأمین و توزیع نهاده‌های دام و طیور گفت: واقعیت این است که اگر امروز به تولیدکنندگان مراجعه کنید، می‌بینید نهاده کم است، اما از سوی دیگر، در بازار آزاد همه نوع نهاده با قیمتی بیش از دو برابر نرخ یارانه‌ای وجود دارد.

این قطعاً نشان‌دهنده وجود اشکال جدی است. عمده نهاده‌های اساسی مثل ذرت و سویا و بیش از ۹۰ تا ۹۵ درصد نیاز کشور از طریق ارز دولتی واردات می‌شود. طبیعتاً مجلس در این خصوص سوال داشته و باید کاملا روشن شود.

وی با اشاره به مشکلات بازارگاه نهاده‌ها تأکید کرد: واقعا در توزیع و عملکرد بازارگاه نیز اشکالات جدی وجود دارد. اکنون مرغ‌های تخم‌گذار را می‌بینیم که به دلیل نبود نهاده به کشتارگاه فرستاده می‌شوند، در حالی که هنوز تا یک سال الی یک سال نیم دیگر می‌توانند به تخم‌گذاری ادامه دهند، این امر از مشکلاتی است که وجود دارد.

البته می‌پذیریم که در بحث درصد اصابت ارز به نهاده، خدمات دیگری مطرح است که به افزایش قیمت منجر شده است. اما همانطور که وزیر جهاد کشاورزی در خصوص مرغ توضیح داد ۴۵ درصد هزینه‌ها مرتبط با ارز و ۵۵ درصد مربوط به سایر خدمات است، حال باید افزایش قیمت تنها در آن بخش دوم (۵۵ درصد) لحاظ شود، چراکه نرخ ارز تغییری نکرده است.

با این حال وقتی به قیمت نهایی نگاه می‌کنیم، حتی اینکه ضرب و تقسیم در خصوص هزینه‌های نیروی انسانی را هم انجام دادیم تا تفاوت هزینه‌های این موضوع را پس از جنگ ۱۲ روزه ارزیابی کنیم و همه اعداد و ارقام را هم لحاظ کنیم، باز هم شاهد گران‌فروشی به ویژه در حوزه توزیع هستیم.

رئیس مجلس گفت: یعنی در عمل، ارز تخصیصی به نهاده‌ها آن‌طور که باید، به هدف واقعی اصابت نمی‌کند. لازم است وزارت جهاد کشاورزی به‌ویژه در همین ماه با دقت و سرعت بیشتری این مسئله را سامان دهد، چرا که قرار است با اجرای طرح کالابرگ، زنجیره از ابتدای تأمین تا انتهای مصرف به‌صورت منسجم مدیریت شود حتما افرادی هستند که با این تصمیم مخالف بوده و تلاش می‌کنند از این تصمیم منصرف شویم.

اما بنده روشن بیان می‌کنم که از این تصمیم منصرف نخواهیم شد. فقط باید مراقب بود این مخالفت‌ها موجب فشار بیشتر بر مردم نشود تا فرمان مقام معظم رهبری و قانون مجلس برای تثبیت قیمت در کالا‌های اساسی در سال را برقرار کنیم؛ به‌گونه‌ای که قیمت‌ها در طول سال ثابت بماند و فقط یک‌بار متناسب با نرخ تورم افزایش یابد.

وی افزود: امیدوارم از آبان‌ماه بتوانیم این مسیر را آغاز کرده و پیش ببریم.