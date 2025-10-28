تجهیز ایستگاههای هواشناسی خراسان رضوی تا پایان امسال
مدیرکل هواشناسی خراسان رضوی گفت: تا پایان امسال همه ایستگاههای هواشناسی در سطح استان فعال و مجهز شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، علی اصغر دهقانپور در حاشیه بازدید از اداره هواشناسی شهرستان بردسکن افزود: تاکنون نیمی از ۲۵۰ ایستگاه هواشناسی استان تجهیز شده یا ارتقا یافتهاند.
او بر ضرورت نوسازی و تجهیز ایستگاههای هواشناسی تأکید کرد و گفت: بهدلیل قطعیهای برق، سیستمهای خورشیدی در ادارات هواشناسی استان راه اندازی میشود.
این مسئول در ادامه با اشاره به شرایط اقلیمی استان، اظهار داشت: خراسان رضوی پتانسیل کمبارشی دارد و با توجه به بافت خاک منطقه، پدیده گرد و غبار در آن شدت یافته است.
وی همچنین اعلام کرد: سامانه راهدار با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان در خراسان رضوی بهعنوان دومین استان کشور راه اندازی میشود.
فرماندار بردسکن هم در این بازدید با انتقاد از تخصیص پایین اعتبارات در شهرستان، اظهار داشت: میانگین تخصیص اعتبارات هواشناسی در استان ۸۶ درصد و در شهرستان بردسکن ۲۷ درصد است.
محمدجواد صفرنژاد با اشاره به ظرفیتهای کشاورزی منطقه، خواستار ارتقای ایستگاههای هواشناسی بردسکن شد و از مدیرکل هواشناسی استان خواست در زمینه لجستیک و تأمین نیروی انسانی، توجه ویژهای به این شهرستان داشته باشد.