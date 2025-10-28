رئیس جمهور در دیدار وزیر کشور تاجیکستان، گفت: می‌توان بر اساس ارتباطات دینی و فرهنگی در منطقه وضعیتی ایجاد کرد که ارتباطات به سهولت برقرار شود و موانع را از سر راه برداشت؛ حتی می‌توان برای کمک به توسعه اقتصادی، پول مشترک در منطقه داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان، امروز سه‌شنبه در حاشیه نشست وزیران کشورهای سازمان اکو، در دیدار «رمضان رحیم‌زاده» وزیر کشور تاجیکستان، بر همبستگی، امنیت و توسعه منطقه‌ای پایدار تأکید کرد و گفت: مردم ایران و تاجیکستان از فرهنگ، آداب و رسوم مشترک برخوردار هستند و ضرورت دارد ارتباطات دوجانبه ما در همه زمینه‌ها به شکل مداوم، گسترش یابد.

رئیس جمهور با توجه به اهمیت امنیت به عنوان زیرساخت توسعه مراودات و تعاملات، تصریح کرد: باید با توسعه روابط دوستانه، حراست از مرز‌ها و کشور‌های منطقه را تقویت و با قاچاقچیان و هر اقدام مخل امنیت، مقابله موثر داشته باشیم. باید چارچوب معینی برای تسهیل و گسترش همکاری تاجران، نخبگان و مردم کشور‌های منطقه با یکدیگر در عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی، علمی و پزشکی داشته باشیم.

آقای پزشکیان با اشاره به ضرورت حفظ و تقویت وحدت و انسجام کشور‌های منطقه به ویژه کشور‌های اسلامی با یکدیگر، اظهار داشت: می‌توان بر اساس ارتباطات دینی و فرهنگی در منطقه وضعیتی ایجاد کرد که ارتباطات به سهولت برقرار شود و موانع را از سر راه برداشت.

حتی می‌توان برای کمک به توسعه اقتصادی، پول مشترک در منطقه داشت. متاسفانه بیگانگان در تلاشند تا مانع ایجاد این روابط حسنه شوند و مسلمانان و ملت‌های منطقه را به شیوه‌های مختلف به جان یکدیگر می‌اندازند؛ اگر با یکدیگر متحد باشیم، قوی خواهیم بود و در غیر این صورت، ضعیف می‌شویم.

رئیس جمهور در پایان با خواندن ابیاتی از حافظ و سعدی، تصریح کرد: این شعر‌ها با جان ما انسان‌ها به‌ویژه فارسی‌زبانان آمیخته است. مردم تاجیکستان، اهل فرهنگ و ادبیات و هنر هستند و ما با تکیه بر فرهنگ و تاریخ مشترک می‌توانیم آینده‌ای درخشان برای ملت‌های خود بسازیم؛ سلام گرم من را به جناب امامعلی رحمان برسانید.

وزیر کشور تاجیکستان نیز در این دیدار با بیان اینکه تأمین امنیت به عنوان زمینه گسترش روابط اقتصادی بسیار مهم است، اظهار داشت: دو کشور باید در زمینه مبارزه با تروریسم و قاچاق با یکدیگر همکاری نزدیکی داشته باشند.

رمضان رحیم‌زاده با توجه به روابط فرهنگی میان ایران و تاجیکستان، یادآور شد: ما تهران را خانه خود می‌دانیم و باید روابط‌ دو کشور در همه زمینه‌ها گسترش یابد. سخنان شما بسیار شیرین است و مردم تاجیکستان بسیار شما را دوست دارند.