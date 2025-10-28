پخش زنده
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور : اصلاحیه قانون حمل سلاح محیط بانان در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب رسیده است .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ معاون رئیسجمهور در سفر به گرمسار با اشاره به اقدامات دولت در حمایت از محیطبانان گفت: اصلاح قوانین مرتبط با محیطبانان از جمله قانون حمل سلاح در دستور کار قرار گرفته و این اصلاحیه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب رسیده است تا محیطبانان در مواجهه با متخلفان از اقتدار و پشتوانه قانونی لازم برخوردار باشند.
شینا انصاری افزود : یکی از اولویتهای سازمان حفاظت محیط زیست، بهبود وضعیت معیشتی همکاران بهویژه محیطبانان است و پیگیریها برای بهبود معیشت محیطبانان ادامه دارد.
وی گفت: در حوزه تجهیز نیروها، افزایش امکانات، خودروهای عملیاتی و استفاده از فناوریهای نوین در دستور کار قرار دارد و با اجرای طرح هوشمندسازی مناطق تحت مدیریت، نظارت بر زیستگاهها افزایش مییابد و.
انصاری با بیان اینکه هوشمند سازی مناطق محیط زیستی سبب می شود محیطبانان وظایف خود را با امنیت و دقت بیشتری انجام دهند افزود: پارک ملی گلستان بهعنوان پایلوت طرح هوشمندسازی انتخاب شده و بهزودی این منطقه به فناوریهای هوشمند مجهز خواهد شد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور همچنین بر لزوم جذب محیطبانان بومی تاکید کرد و گفت: در سالهای اخیر بیشتر جذب نیروهای محیطبان از طریق آزمونهای استخدامی صورت گرفته، اما محیطبانان غیربومی در برخی مناطق به دلیل نداشتن شناخت کافی از محیط، کارایی کمتری داشتهاند و سازمان حفاظت محیط زیست در حال رایزنی با سازمان امور اداری و استخدامی است تا سهمیه جذب محیطبانان بومی افزایش یابد.
وی خاطرنشان کرد: محیطبانان بومی بهدلیل آشنایی با شرایط زیستگاهها و ارتباط با جوامع محلی، نقش مؤثرتری در حفاظت از تنوع زیستی دارند.
انصاری گفت: تاکنون مجوز استخدام ۷۰۰ نفر برای سازمان حفاظت محیط زیست صادر شده که بخشی از آنان محیطبان هستند.
وی افزود: با وجود این جذب، هنوز حدود ۵۰ درصد از پستهای سازمان بلاتصدی است و کمبود نیرو بهویژه در بخش محیطبانی محسوس است.
وی بیان کرد: طی دو سال آینده تعدادی از نیروهای فعلی بازنشسته خواهند شد و باید برای جایگزینی آنان اقدام شود. هرچند جذب نیروهای جدید میتواند بخشی از کمبودها را جبران کند، اما نیاز سازمان بیش از این تعداد است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به کمبود نیرو در برخی استانها گفت: استانهایی مانند سمنان، گلستان و یزد بهدلیل وجود زیستگاههای مهمی مانند پارک ملی کویر، توران و پارک ملی گلستان در اولویت جذب نیرو قرار دارند. وی تأکید کرد: هرچند جذب نیرو به تنهایی کافی نیست، اما میتواند بخشی از فشار کاری محیطبانان را کاهش دهد.