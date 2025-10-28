به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دومین روز مسابقات شنای سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین در استخر مجموعه ورزشی خلیفه، در ماده ۵۰ متر پروانه، محمد‌مهدی غلامی در دسته ۳ خط ۲، با زمان ۲۵ ثانیه و ۳۹ صدم ثانیه در گروه خود سوم شد و به عنوان نفر هفتم این ماده به فینال راه یافت؛ و یاشار سلیمانی دسته ۶ خط ۳ با زمان ۲۵ ثانیه و ۹۰ صدم ثانیه در جایگاه چهارم این گروه قرار گرفت و از راهیابی به فینال بازماند.

۴۷ شرکت کننده رقابت کردند.