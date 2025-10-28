پخش زنده
محمدمهدی غلامی و یاشار سلیمانی دو شناگر ملیپوش ایران در ماده ۵۰ متر پروانه رقابت کردند که غلامی به فینال این ماده راهیافت تا شانس مدال خود را حفظ کند.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دومین روز مسابقات شنای سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان بحرین در استخر مجموعه ورزشی خلیفه، در ماده ۵۰ متر پروانه، محمدمهدی غلامی در دسته ۳ خط ۲، با زمان ۲۵ ثانیه و ۳۹ صدم ثانیه در گروه خود سوم شد و به عنوان نفر هفتم این ماده به فینال راه یافت؛ و یاشار سلیمانی دسته ۶ خط ۳ با زمان ۲۵ ثانیه و ۹۰ صدم ثانیه در جایگاه چهارم این گروه قرار گرفت و از راهیابی به فینال بازماند.
۴۷ شرکت کننده رقابت کردند.