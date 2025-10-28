استاندار اردبیل به منظور توسعه روابط اقتصادی با سفیر ترکیه در ایران دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل امامی یگانه با اشاره به اشتراکات فرهنگی، اجتماعی و دینی بین دو کشور گفت: ظرفیت‌های فراوان و بالقوه اقتصادی استان اردبیل میتواند زمینه ساز مراودات اقتصادی در سطوح بالاتر با کشور ترکیه باشد.

کرلانگیج سفیر ترکیه در ایران نیز با قدردانی از دعوت استاندار برای شرکت در همایش سرمایه گذاری استان اردبیل از آمادگی ترکیه برای توسعه روابط اقتصادی و سرمایه‌گذاری خبر داد.

استاندار در ادامه رایزنی‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری‌های ملی، با معاون وزیر دفاع و فرمانده قرارگاه اقتصادی وزارت دفاع نیز دیدار کرد.

سردار نجار گفت: نمایندگان مجموعه‌های سرمایه گذاری بزرگ کشور در هفته‌های آتی به استان اردبیل سفر می‌کنند تا مقدمات سرمایه‌گذاری در این استان را فراهم سازند.

همچنین با هدف توسعه زیرساخت‌های شیلاتی در استان، تفاهم‌نامه سه‌جانبه‌ای میان استانداری، سازمان شیلات ایران و شرکت شهرک‌های کشاورزی کشور به امضا رسید.

هدف از این تفاهم‌نامه، ایجاد و راه‌اندازی ۱۴ مجتمع و شهرک شیلاتی در شهرستان‌های شمالی، جنوبی و مرکزی استان به‌منظور دستیابی به ظرفیت تولید ۳۰ هزار تن محصولات شیلاتی است.

در جلسه‌ای با حضور وزیر جهاد کشاورزی نیز پرداخت مطالبات ذرت‌کاران بررسی و مقرر شد پرداخت‌ها به‌صورت مستقیم و بدون واسطه تا پایان ماه جاری به حساب کشاورزان واریز شود.