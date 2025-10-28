محمدمهدی غلامی و پارسا شهشهانی در ماده ۵۰ متر کرال پشت در دومین روز مسابقات شنا بازی‌های آسیایی جوانان بحرین، رقابت کردند.

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دومین روز مسابقات شنای سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین در استخر مجموعه ورزشی خلیفه، محمدمهدی غلامی و پارسا شهشهانی در ماده ۵۰ متر کرال پشت رقابت کردند.

محمدمهدی غلامی در دسته ۴ خط ۶ زمان ۲۷ ثانیه و ۳ صدم ثانیه و پارسا شهشهانی در دسته ۴ خط ۷ زمان ۲۷ ثانیه و ۶۰ صدم ثانیه را ثبت کردند و به ترتیب با قرارگرفتن در مکان‌های سوم و پنجم این دسته، از صعود به فینال بازماندند.

۳۱ شناگر در این ماده رقابت کردند.