به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار بویین میاندشت در جلسه بررسی طرح‌های اشتغالزایی بنگاه محور بویین میاندشت که با حضور نماینده بنیاد برکت استان برگزار شد، گفت: اشتغالزایی یکی از اصلی‌ترین نیاز‌های شهرستان است وما تلاش می‌کنیم طرح‌های راکد ونیمه فعال را دوباره فعال کنیم.

محمود درویشی افزود: در حال حاضربیش از ۳۰ طرح اشتغالزایی بنگاه محور در زمینه‌های کشاورزی، دامداری وصنعتی تعریف شده است که همه در انتظار دریافت تسهیلات هستند.

وی گفت:برای راه اندازی این طرح‌ها ۸۰۰ میلیاردریال اعتبار نیاز است که درصورت تحقق همه آنها زمینه اشتغال ۵۰۰ نفر فراهم می‌شود.

فرماندار بویین میاندشت افزود: برای راه اندازی مشاغل خرد وخویش فرما هم ۸۳۰ نفر ثبت نام کرده‌اند و منتظر دریافت تسهیلات هستند.