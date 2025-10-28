جشن احیای گور خر ایرانی به همراه آیین تجلیل از محیط بانان برتر پارک ملی کویر در گرمسار برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در این مراسم گفت: جمعیت گور ایرانی در پارک ملی کویر به پایداری اکولوژیکی رسیده و تجربه احیای این گونه می‌تواند الگویی برای نجات سایر گونه‌های در معرض خطر انقراض باشد.

شینا انصاری افزود: احیای گور ایرانی یکی از نمونه‌های موفق در حوزه تنوع زیستی است که نتایج آن نشان‌دهنده افزایش جمعیت و پایداری اکولوژیکی این گونه در پارک ملی کویر است.

انصاری اظهار امیدواری کرد : با تداوم این مسیر، شاهد گسترش تجربه احیای گور ایرانی برای سایر گونه‌های در معرض خطر مانند یوز آسیایی و میش‌مرغ باشیم.

گورخر آسیایی به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین گونه‌های در معرض خطر ایران، در گذشته از دشت‌های مرکزی کشور تا مرز افغانستان و ترکمنستان پراکنده بود، اما تخریب زیستگاه، شکار غیرمجاز و کمبود منابع آبی جمعیت آن را تا مرز انقراض پیش برد.

این گونه مقاوم که نماد حیات‌وحش بیابانی ایران شناخته می‌شود، طبق گزارش اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) در فهرست گونه‌های «در خطر انقراض» قرار دارد و اکنون تنها در چند زیستگاه محدود از جمله پارک ملی توران، بهرام‌گور و پارک ملی کویر مشاهده می‌شود.

در پی کاهش شدید جمعیت، از سال ۱۳۹۷ طرح احیای گورخر آسیایی در پارک ملی کویر گرمسار آغاز شد. در نخستین مرحله، ۱۰ رأس گورخر از سایر مناطق کشور به این منطقه منتقل شدند که پنج رأس از آنها به سلامت به مقصد رسیدند و پایه جمعیت جدید را تشکیل دادند.

در مراحل بعدی نیز چندین رأس دیگر از یزد و کرمان به این جمعیت افزوده شد و روند زادآوری طبیعی آغاز شد.

سعید یوسف پور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان در این مراسم گفت: جمعیت گور ایرانی در پارک ملی کویر گرمسار با تلاش محیط‌بانان و همراهی کارشناسان پس از چند سال پایش مستمر، به حدود ۵۰ رأس رسیده است که بیش از نیمی از آنها در همین منطقه متولد شده‌اند.

وی تاکید کرد : با استفاده از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی و همراهی دستگاه‌ها، بخشی از مشکلات معیشتی و تجهیزاتی محیط‌بانان برطرف شود.

رضا شاه‌حسینی، رییس پارک ملی کویر گرمسار هم به ۹ زایمان موفق در سال ۱۴۰۴، پایداری جمعیت را «نشانه سازگاری مطلوب گونه با اقلیم کویر» دانست و تأکید کرد که تداوم این روند نیازمند تقویت منابع آبی، پوشش گیاهی و جلوگیری از ورود غیرمجاز به محدوده‌های حفاظت‌شده است.

یاسر عربی نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم تامین آب پایدار را از مهم‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی منطقه دانست و گفت: خشکسالی‌های پیاپی و کاهش بارش‌ها موجب کاهش آبدهی چشمه‌های طبیعی در محدوده پارک ملی شده است و باید برای آن چاره‌ای اساسی اندیشیده شود.

عربی با تاکید بر اهمیت تقویت قوانین حمایت از محیط‌بانان ادامه داد: باید چارچوب‌های قانونی موثرتری برای مقابله با شکار غیرمجاز تدوین و اجرا شود تا از تهدیدات علیه محیط‌بانان و حیات وحش جلوگیری شود.