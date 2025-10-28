انتصاب فرماندهان حوزه امام حسن مجتبی و حوزه دانش آموزی بخش پاتاوه
در مراسمی فرماندهان حوزه امام حسن مجتبی (ع) و حوزه دانش آموزی بخش پاتاوه معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرمانده سپاه ناحیه شهرستان دنا در جلسه معارفه فرمانده حوزه امام حسن مجتبی (ع) و فرمانده حوزه دانش آموزی شهدای بخش پاتاوه که در مسجد صاحب الزمان شهر پاتاوه برگزار شد گفت: گروههای جهادی به تاسی از سردار شهید سلیمانی به مردم در مناطق محروم خدمات رسانی میکنند. سرهنگ صادق عرفانی با بیان اینکه از مهمترین ویژگیهای بسیجیان داشتن بصیرت و بصیرت افزایی در جامعه است، افزود: انقلاب اسلامی و کشور همیشه به تفکر و نگرش بسیجی نیازمند است و دنیا هم برای این تفکر احترام قائل است و دشمنان از این اندیشه واهمه دارند. سرهنگ عرفانی با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون پیش از ۲۸۰ بسیجی در قالب ۱۶ گروه جهادی در بخش پاتاوه در حوزههای مختلف عمرانی، خدماتی، کشاورزی، بهداشتی و درمانی به مردم این بخش خدمات رسانی کردند، اضافه کرد: تلاش گروههای بسیجی تدوام خدمات رسانی به مردم این بخش در این حوزه ها است. امام جمعه شهر پاتاوه هم در این نشست بسیج را خط شکن و تفکر بسیجی را راهگشای همه مشکلات دانست و گفت: بسیج در همه عرصهها در کشور مشکل گشا بوده و در شهر بخش پاتاوه نیز در عرصههای محرومیت زدایی، اجرای شبکههای آبرسانی و رسیدگی به خانوادههای کم بضاعت در قالب رزمایش کمک مومنانه خدمات رسانی میکند. حجت الاسلام سیادت اجرای برنامههای فرهنگی و اجتماعی، برگزاری یادوارههای شهدا و نشستهای جهاد تبیین و روشنگری را از جمله دیگر برنامههای بسیج در بخش پاتاوه اعلام کرد و افزود: با توجه به اینکه بسیج دانش آموزی در بخش پاتاوه جمعیتی بالایی دارد، در همه عرصه و رشتههای مختلف هم مقام اول را کسب کرده است. وی افزود: شجره طیبه و آرمان حضرت امام خمینی (ره) تبدیل به درخت تناور پر ثمری شده که طوفانهای بزرگ نیز قادر به تکان دادن آن نمیباشد. در پایان این نشست طی حکمی از سوی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان دنا، سرگرد پاسدار خداداد راست نسب به عنوان فرمانده حوزه امام حسن مجتبی (ع) بخش پاتاوه و همچنین سروان پاسدار محمد دادبود به عنوان فرمانده حوزه دانش آموزی شهدای این بخش معرفی شدند.