نمایندگان موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی با هدف آشنایی، بررسی و بهره مندی از تازه‌ترین پیشرفت‌های فناوری در زمینه اتاق تمیز، در نمایشگاه «کلین روم» ۲۰۲۵ ترکیه که در شهر استانبول برگزار شد، حضور یافتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، معاون تضمین کیفیت موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی گفت: نمایندگان موسسه رازی با هدف آشنایی، بررسی و بهره مندی از تازه‌ترین پیشرفت‌های فناوری در زمینه اتاق تمیز، در نمایشگاه «کلین روم» ۲۰۲۵ ترکیه که در شهر استانبول برگزار شد، حضور یافتند.

مسعود قادر افزود: در روز اول نمایشگاه، مذاکرات اولیه‌ با چندین شرکت حاضر در نمایشگاه انجام شد که این مذاکرات در بسیاری از موارد به بازدید از کارخانه‌ها و تأسیسات مختلف از جمله تأسیسات تولیدکنندگان تجهیزات اتاق تمیز و تولیدکنندگان واکسن منجر شد و از نزدیک با فرایند‌های تولید و ظرفیت‌های فنی تأمین‌کنندگان آشنا شدند.

وی اضافه کرد: نمایندگان موسسه رازی همچنین جلساتی با مسئولان جامعه دامپزشکی ترکیه برگزار کردند که هدف این مذاکرات، تقویت همکاری‌های دوجانبه و بررسی فرصت‌های مشترک برای طرح های آتی در حوزه تولید واکسن و محصولات بهداشتی بود.

نماینده موسسه رازی در نمایشگاه اتاق تمیز ترکیه گفت: این نمایشگاه یکی از رویداد‌های برجسته اتاق تمیز (کلین روم) جهانی در حوزه فناوری‌های اتاق‌های تمیز و صنایع بهداشتی به شمار می‌رود و فرصتی بی‌نظیر برای موسسه رازی به‌منظور گسترش روابط بین‌المللی و ارزیابی ظرفیت‌های جدید تأمین‌کنندگان فراهم آورد.

به گفته قادر، حضور موسسه رازی در این رویداد بین‌المللی، نه تنها فرصتی برای تقویت روابط تجاری با شرکت‌های فعال در حوزه Cleanroom و تولید واکسن بود، بلکه به‌طور مؤثری به شناسایی فرصت‌های توسعه همکاری‌های علمی و صنعتی در سطح جهانی کمک کرد.