تیم فوتسال دختران کشورمان با پیروزی مقابل چین تایپه در بازیهای آسیایی جوانان بحرین، به فینال این مسابقات صعود کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بازی تیم فوتسال دختران ایران مقابل چین تایپه در مرحله نیمه نهایی بازیهای آسیایی جوانان ۲۰۲۵ – بحرین امروز سه شنبه ۶ آبان در منامه برگزار شد و این بازی در وقت قانونی با نتیجه دو بر دو به پایان رسید و دختران کشورمان در ضربات پنالتی موفق شدند، چین تایپه را شکست دهند و به فینال مسابقات راه پیدا کنند.
بازی رده بندی و فینال این رقابتها چهارشنبه ۷ آبان برگزار خواهد شد.