در دومین روز المپیک بین‌المللی فناوری ایران، سه تیم در رشته برنامه نویسی و در بخش پایتون - جنگو، شامل CodeC، Djangoro و Pandora به‌عنوان تیم‌های برتر این بخش معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ المپیک بین‌المللی فناوری ۲۰۲۵ ایران در شش رشته تخصصی شامل برنامه‌نویسی، هوش مصنوعی، امنیت سایبری، اینترنت اشیاء، ربات‌های جنگجو و پهپاد، با هدف ارتقای توان فناورانه کشور و تبادل دانش میان نخبگان داخلی و خارجی در حال برگزاری است.

در مرحله مقدماتی دومین المپیک بین‌المللی فناوری ایران بیش از ۱۲ هزار شرکت‌کننده داخلی و خارجی از ۶۵ کشور جهان حضور داشتند که از این تعداد ۱۱۰۰ شرکت کننده از ۱۶ کشور به دور نهایی این رقابت‌ها راه یافتند. تعداد شرکت‌کنندگان دومین المپیک بین‌المللی فناوری ایران نسبت به دوره اول این رویداد بیش از دو برابر افزایش یافته است.

دومین دوره المپیک بین‌المللی فناوری ایران با حضور هزار و صد شرکت کننده از ۱۶ کشور جهان از ۵ آبان در پارک فناوری پردیس آغاز شده است و تا ۸ آبان ادامه دارد.

در حاشیه این رویداد ۴۰۰ فرصت شغلی برای جذب برترین‌ها در صنایع و شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر گرفته شده است.