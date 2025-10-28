ایران آماده همکاری برای رفع اختلافات پاکستان و افغانستان است
رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت تلاش برای کاهش تنشها و پرهیز از هرگونه درگیری در منطقه، گفت: جمهوری اسلامی ایران برای هرگونه همکاری و مساعدت در جهت رفع اختلافات میان پاکستان و افغانستان آمادگی دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان، امروز سهشنبه در حاشیه نشست وزیران کشورهای سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در دیدار سید محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، روابط دو کشور را صمیمی و در سطحی ممتاز توصیف کرد و گفت: روابط جمهوری اسلامی ایران و پاکستان بر پایه برادری و اعتماد متقابل استوار است و ما بر این باوریم که تعاملات ما میتوانند الگویی برای سایر کشورها شده است و توسعه ارتباطات علمی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی میان دو کشور نیز موجب استحکام بیشتر این پیوندها خواهد شد.
رئیس جمهور با توجه به اشتراکات عمیق تاریخی و دینی دو ملت، اظهار داشت: ما مردم پاکستان را برادران خود میدانیم و از تعاملات نزدیک و صمیمانه میان دو کشور خرسندیم. امیدوارم حضور جناب عالی در تهران و برگزاری این نشست، روند اجرای توافقات پیشین را تسریع کند و نتایج مثبتی برای دو کشور به همراه داشته باشد.
آقای پزشکیان، همچنین آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای هرگونه همکاری و مساعدت در جهت رفع اختلافات میان پاکستان و افغانستان اعلام کرد و گفت: ما اعتقاد داریم باید برای کاهش تنشها و پرهیز از هرگونه درگیری تلاش کرد، چرا که این دستور صریح پیامبر گرامی اسلام، صل الله علیه و آله است. امروز بیش از هر زمان دیگر، ضرورت دارد که کشورهای مسلمان با حفظ وحدت و برادری، در برابر دشمنان مشترک ایستادگی کنند.
سید محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان نیز در این دیدار با تبریک برگزاری موفق نشست وزیران کشورهای سازمان اکو، از مهماننوازی دولت و ملت ایران قدردانی کرد و اظهار داشت: در یک سال گذشته، این چهارمین سفر من به جمهوری اسلامی ایران است و این موضوع، عمق روابط و اهمیت همکاریهای دو جانبه میان اسلامآباد و تهران را نشان میدهد.
وزیر کشور پاکستان با یادآوری سفر تاریخی آقای پزشکیان به پاکستان، روابط وزارتخانههای کشور دو طرف را در بهترین سطح ممکن توصیف کرد و گفت: امیدواریم در آینده نزدیک، توافقات حاصلشده به نتایج اجرایی و ملموس، منتهی شود. همکاریهای مرزی و اقدامات مشترک در مبارزه با تروریسم، روند مطلوبی دارد و پیشرفتهای قابل توجه به دست آمده است.
سید محسن نقوی، همچنین تروریسم و مسئله مهاجران غیر قانونی را از دغدغههای مشترک ایران و پاکستان عنوان کرد و اظهار داشت: خوشبختانه همکاریهای دو کشور در این زمینهها نتایج مفیدی به همراه داشته است. در حال حاضر نیز گفتوگوهای سازندهای با دولت افغانستان انجام میشود و ما خواهان حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات از راه گفتوگو هستیم. نباید اجازه دهیم که تنشها میان کشورهای منطقه افزایش یابد.
وزیر کشور پاکستان در پایان با ابراز قدردانی از مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: پاکستان از نقشآفرینی فعال ایران در کاهش تنشها میان کشورهای منطقه، بهویژه در روابط اسلامآباد و کابل، استقبال میکند و بر ادامه همکاریهای نزدیک در این زمینه، تأکید دارد.