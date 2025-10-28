به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با هدف معرفی ظرفیت‌های بسیجیان شهرستان شاهین دژ در سی و پنج غرفه در نمایشگاهی با عنوان اسوه در پارک ساحلی این شهر دایر شده است.

در این نمایشگاه در کنار تولیدات فرهنگی، محصولات کشاورزی، صنایع دستی، مشاغل خانگی، قالیبافی و سفالگری در معرض دید علاقمندان گذاشته شد.

این نمایشگاه فرصتی است تا پایگاه‌های مقاومت شرکت کننده، از تجربیات یکدیگر در پیشبرد کیفیت و تأثیرگذاری برنامه هایشان استفاده کنند.

