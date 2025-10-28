به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، داده‌های آماری مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس نشان می‌دهد در مهر امسال، سهم حقیقی‌ها، حقوقی‌ها و صندوق‌های سهامی از بازار، به ترتیب ۲،۰۱۰،۱۲۸ میلیارد ریال (۶۷.۷درصد)، ۳۴۴،۹۳۰ میلیارد ریال (۱۱.۶ درصد) و ۲۲۸،۹۸۸ میلیارد ریال (۷.۷ درصد) بود.

هم‌چنین در این بازه زمانی، تعداد سهام‌داران فعال در بازار اعم از: حقیقی و حقوقی (بدون احتساب کد‌های دارای معامله در عرضه‌های اولیه) ۵۹۴ هزار و ۷۸۰ نفر بود که به تفکیک ۵۹۲ هزار و ۴۹۳ نفر شامل سهام‌داران حقیقی و دو هزار و ۲۸۷ نفر مربوط به حقوقی‌ها می‌شود.

در این بازه زمانی ۳ صنعت ۱- فلزات اساسی ۲- فرآورده‌های نفتی ۳- شیمیایی جزو ۳ صنعت پرگردش در معاملات بازار سهام بودند.

آمار‌ها حاکی از آن است که در مهر امسال این ۳ صنعت ۳۳.۵ درصد ارزش کل معاملات بازار را به خود اختصاص دادند.