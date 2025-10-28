پخش زنده
امروز: -
انجمن خوشنویسان کیش در سطوح مبتدی، خوش، عالی و ممتاز آموزش های خوشنویسی را به متقاضیان ارائه می کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، استاد ممتاز خوشنویسی و عضو انجمن خوشنویسان کیش گفت: در حال حاضر در حدود ۵۰ نفر عضو انجمن خوشنویسان کیش هستند.
او افزود: آموزشهای خوش نویسی در سطوح مبتدی، خوش، عالی و ممتاز به داوطلبان تدریس میشود و زمان هر دوره به اندازه یک ترم دانشگاهی است.
حسین ابارشی با بیان اینکه خوشنویسی جزئی از میراث فرهنگی ماست به خانوادهها توصیه کرد برای بالا بردن اعتماد به نفس و کسب آرامش از کلاسهای خوش نویسی بهرهمند شوند.