پخش زنده
امروز: -
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش در اجلاسیه ۴۱۷ شهید دانش آموز خراسان شمالی گفت: انقلاب اسلامی الهام بخش قیام ملتهای آزادی خواه جهان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، صادق حسین زاده ملکی در دومین کنگره ملی ۳ هزار شهید استان خراسان شمالی با گرامیداشت یاد و خاطره ۷۴ معلم شهید و ۴۱۷ شهید دانشآموز استان گفت: انقلاب اسلامی ایران با رهبری امام خمینی (ره) توانست ملتها را بیدار کند و امروز شاهد شکل گیری جبههای از عدالت خواهان و آزادی طلبان در سراسر جهان هستیم.
وی با اشاره به روایت زندگی شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر جنبش اسلامی نیجریه، اظهار کرد: امام خمینی (ره) الگویی شد برای تمام انسانهای آزاده جهان تا بدانند دین، ابزار بیداری و قیام علیه ظلم است نه عامل سکوت و انفعال.
حسین زاده ملکی ادامه داد: امروز در بسیاری از کشورهای آفریقایی میلیونها نفر پیرو مکتب اهل بیت (ع) هستند و این نشانه نفوذ فرهنگی و معنوی انقلاب اسلامی است.
ملکی با تاکید بر نقش دانش آموزان در استمرار این مسیر گفت: همانگونه که در روزهای حساس انقلاب، نسل جوان مقابل استکبار ایستاد، امروز نیز باید این روحیه در مسیر تحقق آرمانهای شهدا ادامه یابد.
دکتر حسین زاده ملکی افزود: ملت ایران با تکیه بر آموزههای قرآن و خون شهیدان، گامهای بلندی در مسیر تحقق وعده الهی و زمینه سازی ظهور برخواهد داشت.
- مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: ۴۱۷ یادواره شهدای فرهنگی و دانشآموز در مدارس استان به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از ابتدای سالجاری تاکنون برگزار شد.
مدیر کل آموزش وپرورش خراسان شمالی هم در این یادواره گفت: راه و رسم شهدا میعادگاهی است که معلمان و دانشآموزان امروز نیز در آن عهد میبندند.
متقیان افزود: تاکنون ۹۰ دیدار با خانواده شهدا انجام شده و تمام کلاسهای استان به نام شهدا مزین شدهاند و همچنین، جشنواره شعر و نرم افزار شهدای دانشآموز استان رونمایی و کتابی از زندگینامه شهدا تدوین شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی با اشاره به برنامههای فرهنگی، گفت: ۳۵۰ دانشآموز به اردوی راهیان نور اعزام شدند و هدفگذاری شده که در مجموع سه هزار دانشآموز استان در این اردوها شرکت کنند.