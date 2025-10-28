افتتاح بوستان شهربانو بسیج در مشهد
بوستان شهربانو بسیج امروز، سه شنبه در منطقه ۴ شهرداری مشهد (بابانظر) افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، شهردار مشهد در این مراسم که با حضور نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و جمعی از مدیران شهری مشهد برگزار شد، گفت: این بوستان با مساحت ۲۵ هزار مترمربع، در چهارچوب رویکرد نوین مدیریت شهری در دوره ششم و با هدف توسعه و تجهیز فضاهای اختصاصی بانوان و خانوادهها ساخته شد.
محمدرضا قلندر شریف افزود: این بوستان با طراحی مدرن و امکانات متنوع، محیطی ایمن و شاد را برای همه گروههای سنی بانوان فراهم خواهد کرد.
او ادامه داد: در این بوستان امکانات متعددی پیشبینی شده که مسیر دوچرخه برای ورزش و تفریح، اتاق مادر و کودک (اتاق لبخند) برای رفاه خانوادهها، زمین بازی کودکان و زمینهای ورزشی روباز مجهز، از بخشهای اصلی این مجموعه است.
به گفته قلندرشریف، همچنین تجهیزات بدنسازی ویژه بانوان و بازیهایی مانند تاب و ترامپولین برای ایجاد نشاط و سرگرمی طراحی شدهاند.
شهردار مشهد اظهار داشت: علاوه بر خدمات رفاهی، وجود کافیشاپ و کافه بازی بهعنوان فضاهای اجتماعی و تفریحی، امکان تعامل و برگزاری برنامههای جمعی را نیز فراهم میکند.
به گفته او، آمفیتئاتر روباز، فرصتهای فرهنگی و هنری جدیدی را به این بوستان اضافه میکند.
