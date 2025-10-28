امام جمعه سلماس بر لزوم تبیین فرهنگ مقاومت و جهاد ، بزرگداشت مناسبتهای مذهبی و سیاسی در قالب برنامه های فرهنگی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجت‌الاسلام سید ابراهیم طباطبایی در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان سلماس با اشاره به نقشه‌های دشمنان گفت: دشمنان در صدد ضربه زدن به ترویج فرهنگ مقاومت هستند و برنامه‌های مدون برای مقابله با این تهدیدات باید اجرا شود.

او جهاد تبیین و مقاومت را دو مقوله مهم دانست و افزود: این دو موضوع باید به‌طور جدی در شهرستان مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه سلماس همچنین بر آذین‌بندی شهر در ایام فاطمیه تأکید کرد و گفت: این امر باید با جدیت انجام شود.

حجت‌الاسلام طباطبایی از ادارات شهرستان خواست تا به مناسبت روز استکبارستیزی برنامه‌هایی فرهنگی برگزار کنند و افزود: برای برپایی ایستگاه‌های صلواتی در ایام فاطمیه، هشت ایستگاه مجوز فعالیت خواهند داشت.

وی در پایان تأکید کرد: در تمامی مساجد شهرستان، مراسم فرهنگی مرتبط با ولایت و حمایت از ولایت برگزار شود تا فرهنگ دینی و انقلابی در جامعه ترویج یابد.