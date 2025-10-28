پخش زنده
رئیس اداره تحقیق و توسعه آموزش مردمی و اطلاع رسانی معاونت غذا و داروی اهواز گفت: هفته پیشگیری از مسمومیتها با شعار ملی «با پیشگیری آگاهانه از وقوع مسمومیتها، زندگی سالمتری داشته باشیم»، برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرزاد ناطق زاده با بیان اینکه هدف ما در این هفته، آموزش و اطلاعرسانی به مردم است تا با رعایت نکات سادهای مانند نگهداری داروها و مواد شیمیایی در مکان امن، رعایت دستور مصرف و شرایط نگهداری دارو و مواد غذایی و استفاده از وسایل ایمنی هنگام کار با مواد شیمیایی، از وقوع مسمومیت جلوگیری شود، افزود: همچنین آگاهی درباره علائم مسمومیت و مراجعه سریع به مراکز درمانی در صورت بروز آن، اهمیت زیادی دارد.
وی در ادامه بیان کرد: زندگی صنعتی جوامع کنونی و دسترسی آسان به انواع مواد شیمیایی، داروها، سموم و ... بدون داشتن اطاعات کافی از نحوه نگهداری، مصرف، عوارض، خطرات و هشدارهای مربوط به آن، شیوع مسمومیتهای اتفاقی و تعمدی را به میزان زیادی افزایش داده است.
رئیس اداره تحقیق و توسعه آموزش مردمی و اطلاع رسانی معاونت غذا و داروی اهواز، با اشاره به اینکه بر اساس آمار اعلامی ستاد مرکزی اطلاع رسانی داروها و سموم سازمان غذا و دارو بیشترین موارد مسمومیت مراجعه شده به بیمارستانها در ایران به ترتیب مربوط به مسمومیتهای ناشی از دارو، مواد اعتیاد آور، مواد شیمیایی، گزش جانداران سمی، مواد غذایی و مسمومیت با قارچها و گیاهان سمی است. اظهار کرد: در استان خوزستان به دلیل شرایط جغرافیایی بیشترین موارد مسمومیت مراجعه کننده به بیمارستانها را مسمومیت ناشی از گزش جانوران سمی به ویژه عقرب به خود اختصاص داده که لزوم توجه خانوادهها به این موضوع را به خود جلب میکند.
ناطق زاده در ادامه یادآور شد: خانوادهها باید توجه داشته باشند که در زمان خرید میوه و سبزی به احتمال وجود جانورانی مانند عقرب درلابه لای آنها توجه کنند و از ایمن بودن محلهای خواب و نیز در بین لباس ها، درون کفشها و در لابه لای وسایل خواب اطمینان حاصل کنند. همچنین کشاورزان در حین کار در مزارع از وسایل حفاظت شخصی مانند دستکش و کفشهای مناسب استفاده کنند.
این داروساز افزود: بیشترین مسمومیت منجر به فوت در سالهای اخیر مربوط به مسمومیتهای دارویی است که توجه بیشتر افراد جامعه در خصوص نحوه مصرف و نگهداری دارو در منزل به ویژه برای افراد سالمند و کودکان را میطلبد.
ناطق زاده با بیان اینکه مصرف خودسرانه دارو، استفاده همزمان از چند دارو بدون مشورت پزشک یا داروساز، نگهداری داروهای مازاد در منزل و در دسترس بودن داروها برای کودکان از مهمترین علل بروز مسمومیتهای دارویی است، تاکید کرد: نکته مهم دیگر افزایش روند درصد مرگ ناشی از مسمومیت با قرص برنج در سالهای اخیر است که متاسفانه همچنان به عنوان یک آفت کش حبوبات در منزل استفاده میشود؛ لذا توصیه اکید به پرهیز از استفاده از قرص برنح بعنوان یک آفت کش حبوبات و غلات در منزل میشود.
رئیس اداره تحقیق و توسعه آموزش مردمی و اطلاع رسانی معاونت غذا و داروی اهواز، با تاکید براینکه یکی دیگر از عوامل مهم مسمومیت منجر به فوت مسمومیت با مواد مخدر و مشروبات الکلی آلوده به متانول است که میتواند سبب تاری دید، دو بینی و در مواردی کوری شود، افزود: همچنین به دلیل افزایش تعداد موارد مرگ ناشی از مصرف متادون و ترامادول در سالهای اخیر، از خانوادهها تقاضا میشود نسبت به نگهداری و مصرف داروهای حاوی متادون و ترامادول هوشیار باشند، مصرف خودسرانه این داروها از عوامل اصلی بروز اعتیاد در نوجوانان است.
ناطق زاده در بخش دیگری گفت: مسمومیت با سموم دفع آفات و شویندههای خانگی نیز از عوامل شایع بروز مسمومیت است که توجه به نحوه صحیح استفاده از این مواد و نیز استفاده از وسایل حفاظتی مانند دستکش و ... به ویژه نگهداری ایمن از آنها در محلهای دور از دسترس اطفال و کودکان و دارای قفل مناسب ضروری است.
وی با بیان اینکه پیشگیری، سادهترین و مؤثرترین راه برای حفظ سلامتی است. خاطرنشان کرد: از شهروندان انتظار میرود با مصرف آگاهانه داروها و نگهداری صحیح مواد شیمیایی و غذایی در منزل، سهم خود را در پیشگیری از مسمومیتها ایفا کنند.
ناطق زاده در پایان یادآور شد: واحد اطلاع رسانی دارو و سموم معاونت غذا و داروی اهواز با شماره تماس ۱۹۰ و نیز ۹۱۰۰۱۰۹۰ آماده پاسخ دهی به اطلاعات مورد نیاز شهروندان عزیز در خصوص نحوه صحیح مصرف و نگهداری داروها، انواع تداخلات دارویی و موارد مسمومیتهای دارویی و سایر اطلاعات مورد نیاز در حوزه داروپزشکی است.