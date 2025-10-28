مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان از ایمن سازی ۱۰۱ واحد مسکونی ناایمن روستا‌ها و شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر استان در برابر حوادث طبیعی از جمله زلزله و سیل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمود اکبری فضلی گفت: یکصد و یکهزار واحد مسکونی از ۱۳۷ هزار مسکن ناایمن روستا‌ها و شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر استان در برابر حوادث طبیعی از جمله زلزله و سیل ایمن‌سازی شدند.

وی افزود: همچنین تاکنون طرح هادی ۲ هزار و ۲۰۰ روستای بالای ۲۰خانوار و بهسازی معابر یکهزار و ۸۵۰ روستای استان انجام شده است.

اکبری فضلی ادامه داد: ۲ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی ایمن برای محرومان در قالب تفاهم‌نامه‌های منعقد شده چند جانبه بین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی و بنیاد مستضعفان استان احداث و تحویل داده شده است.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان اظهار کرد: پنج هزار و ۶۵۰ واحدمسکونی روستایی آسیب دیده در حوادث طبیعی همچون سیل و زلزله درروستا‌های استان ازسال ۱۳۹۸ توسط کارشناسان و متخصصان این مجموعه بهسازی و دوباره ساخته شد.

وی با اشاره به مفهوم «شهر مستحکم وتوسعه الگوی شهر ایمن و ارتقای آمادگی شهروندان» ادامه داد: در قالب این رویکرد طرح ساماندهی بافت ناکارآمد و در معرض خطر شهربندرامام خمینی (ره)، پیگیری تهیه طرح ساماندهی ۹ محله بافت ناکارآمد شهر آبادان، احداث ۵۰۰ واحد مسکونی دربافت ناکارآمد شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت استان انجام شده است.

اکبری فضلی توضیح داد: احداث ۲ هزار و ۶۰۰ واحدمسکونی در بافت ناکارآمد و درمعرض خطر شهر بندرامام خمینی (ره)، احداث یکهزار و ۳۰۰ واحدمسکونی در مناطق درمعرض خطر شهرمسجدسلیما، تخصیص اعتبار سه هزار و ۸۸۰ میلیارد ریال درسال ۱۴۰۳ در راستای توسعه زیربنایی شهر‌های بندرامام خمینی (ره)، مسجدسلیمان، دشت آزادگان، شادگان، هویزه و بهبهان از دیگر اقدامات این مجموعه است.