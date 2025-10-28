به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل محبوب شکرزاده گفت: در فستیوال بین‌المللی فیلم «جانک‌تاون» که در ایالات متحده آمریکا برگزار شد، با فیلم داستانی آب مقدس از استان قم شرکت کردم.

این هنرمند و فیلم‌بردار توانمند اهل استان اردبیل ادامه داد: خوشبختانه موفق شدم عنوان بهترین فیلم‌بردار این دوره از جشنواره را از آن خود کنم.

این موفقیت ارزشمند، افتخاری بزرگ برای جامعه هنری کشور و به‌ویژه سینمای استان اردبیل محسوب می‌شود.

فستیوال جانک‌تاون یکی از رویدادهای معتبر سینمایی است که با حضور فیلم‌سازان و هنرمندان برجسته از کشورهای مختلف برگزار می‌شود و برترین آثار در بخش‌های مختلف فنی و هنری مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

گفتنی است محبوب شکرزاده با پشتوانه سال‌ها تجربه در عرصه فیلم‌برداری، پیش‌تر نیز در چندین جشنواره ملی و بین‌المللی مورد تقدیر قرار گرفته بود.