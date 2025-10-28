پخش زنده
محبوب شکرزاده فیلمبردار و هنرمند اردبیلی با فیلم کوتاه «آب مقدس»، در ششمین دوره فستیوال بینالمللی فیلم جانکتاون ایالت کلرادو آمریکابه عنوان بهترین فیلمبردار انتخاب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل محبوب شکرزاده گفت: در فستیوال بینالمللی فیلم «جانکتاون» که در ایالات متحده آمریکا برگزار شد، با فیلم داستانی آب مقدس از استان قم شرکت کردم.
این هنرمند و فیلمبردار توانمند اهل استان اردبیل ادامه داد: خوشبختانه موفق شدم عنوان بهترین فیلمبردار این دوره از جشنواره را از آن خود کنم.
این موفقیت ارزشمند، افتخاری بزرگ برای جامعه هنری کشور و بهویژه سینمای استان اردبیل محسوب میشود.
فستیوال جانکتاون یکی از رویدادهای معتبر سینمایی است که با حضور فیلمسازان و هنرمندان برجسته از کشورهای مختلف برگزار میشود و برترین آثار در بخشهای مختلف فنی و هنری مورد تقدیر قرار میگیرند.
گفتنی است محبوب شکرزاده با پشتوانه سالها تجربه در عرصه فیلمبرداری، پیشتر نیز در چندین جشنواره ملی و بینالمللی مورد تقدیر قرار گرفته بود.