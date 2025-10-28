رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت:برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی فرصت خوبی است تا بتوانیم با انجام غربالگری از بروز بیماری‌های چشم پیشگیری کنیم و با تشخیص به موقع مداخلات لازم صورت گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سالار قاسمی در نشست با مؤسسه حمایت از بیماران آرپی گفت: یکی از مأموریت‌های سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور بحث پیشگیری است، بر همین اساس نیاز است گام‌هایی در این زمینه برداشته شود و برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی فرصت خوبی است تا بتوانیم با انجام غربالگری از بروز بیماری‌های چشم پیشگیری کنیم و با تشخیص به موقع مداخلات لازم صورت گیرد.

وی افزود: در زمینه تأمین نیروی انسانی اقداماتی صورت گرفته است. روز گذشته با مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش جلسه داشتیم و در آنجا موضوع جذب نیرو‌های توان‌بخشی، دبیر تربیت‌بدنی و نیروی خدماتی را مطرح کردیم و در تلاش هستیم که ردیف استخدامی در این رشته‌های شغلی برای آموزش پرورش استثنایی داشته باشیم.

معاون وزیر گفت: موضوع دیگر مناسب‌سازی محتوای آموزشی برای دانش‌آموزان با آسیب بینایی است. اقدامی که می‌توانیم انجام دهیم این است که مؤلفان کتاب‌های درسی با انجمن‌های مردم نهاد و معلمان که به طور مستقیم و غیر مستقیم با جامعه مخاطب ارتباط دارند، جلسات مشترکی داشته باشند تا بتوانیم محتوای آموزشی استاندارد را برای دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه تولید کنیم.

وی در پایان افزود: سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند هم به ارتقا جایگاه سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور کمک کنند و هم در بحث‌های تخصصی به سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور مشاوره دهند.