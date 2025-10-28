پخش زنده
معاون علمی رئیسجمهور در نشست با مجمع کارآفرینان ایران، نیروی انسانی را مهمترین چالش توسعه کشور دانست و از آغاز بازنگری جدی در نظام آموزشی با همکاری معاونت علمی، وزارت علوم و آموزش و پرورش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین افشین معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، در نشست با مجمع کارآفرینان ایران، مهمترین چالش توسعه کشور را «نیروی انسانی» دانست و اعلام کرد: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری با همکاری وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش در حال بازنگری جدی در نظام آموزشی است.
نشست «رفع چالشهای اساسی پیشرانهای مولد بخش خصوصی» امروز، ششم آبانماه، با حضور حسین افشین معاون علمی رئیسجمهور در محل مجمع کارآفرینان ایران برگزار شد.
در این نشست، افشین حضور در جمع فعالان بخش خصوصی را فرصتی مغتنم دانست و تأکید کرد: اگر قرار باشد اصلاحات دستوری و آییننامهای داشته باشیم، باید شنونده بزرگان همان صنعت باشیم. اگر مسائل شما حل شود، مطمئناً مشکلات شرکتهای دانشبنیان تازهتأسیس و آنهایی که در میانه مسیر هستند نیز برطرف خواهد شد.
«نیروی انسانی» مهمترین پیشران توسعه کشور
معاون علمی رئیسجمهور اصلیترین پیشران توسعه کشور را نیروی انسانی خواند و گفت: ما باید اصلاحات ساختاری در نظام آموزش و تربیت نیروی انسانی انجام دهیم چراکه کشور برای پیشرفت، به ترکیب متعادلی از نیروهای کارشناسی و فنی نیاز دارد.
او افزود: با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت آموزش و پرورش در حال بازنگری جدی در این زمینه هستیم. این مسئله علاوه بر برنامهریزی آموزشی، نیازمند اصلاح فرهنگی نیز هست.
رویکرد جدید دولت در مواجهه با رمزارزها
در ادامه، معاون علمی رئیسجمهور گفت: پس از جلسات متعدد، به تفاهم با بانک مرکزی رسیدهایم که سیاستگذاری کلی رمزارزها در اختیار این بانک باشد. در ابتدا دیدگاههای متفاوتی میان ما و بانک مرکزی وجود داشت، اما در نهایت مسیر تفاهم پیروز شد. اکنون سیاستها در حال تدوین نهایی است و در گام نخست روی رمزارزهای با پشتوانه (استیبلکوینها) توافقاتی صورت گرفته تا از ظرفیت آنها برای اقتصاد داخلی بهره بگیریم.
«صادرات دانشبنیان» جلوگیری از واردات میلیاردی
حسین افشین همچنین با اشاره به اهمیت صادرات دانشبنیان گفت: صادرات شرکتهای دانشبنیان کشور حدود ۶۰۰ میلیون دلار است. در ظاهر ممکن است در برابر ۵۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور رقم ناچیزی باشد، اما اثر واقعی آن بسیار بزرگ است.
او توضیح داد: در حوزه دارویی اگر شرکتهای دانشبنیان داخلی وجود نداشتند، امروز باید حدود ۱۷ میلیارد دلار برای واردات دارو هزینه میکردیم. در حال حاضر داروی برخی بیماران خاص که پیشتر با ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان تأمین میشد، اکنون با یک میلیون تومان از شرکتهای داخلی تهیه میشود. پزشکان ما نیز تنها در صورتی از داروی داخلی استفاده میکنند که اثربخشی آن را دیده باشند، و خوشبختانه اعتماد به تولید داخلی در حال افزایش است.
وی در ادامه به موضوع ارزیابی افراد پرداخت و گفت: در زیستبوم دانشبنیان، افرادی که سابقهای درخشان دارند، نباید به دلیل بروکراسی پیچیده متوقف شوند؛ بلکه باید تسهیلگر باشیم تا آنها سریعتر به مقصد برسند.
افشین با تاکید بر لزوم بهروزرسانی روشهای حکمرانی، بیان کرد: باید سیاستها را از حالت سنتی خارج کنیم. اینکه در سطح جهانی به فناوریهای مخرب جایزه نوبل داده شد، به این معناست که باید سنتها و چارچوبهای ذهنی قدیمی را کنار بگذاریم تا مسیر برای نوآوریهای جدید باز شود.
رییس بنیاد ملی نخبگان همچنین عنوان کرد: ما در حال بررسی روشهای جدید تأمین مالی به جای کرادفاندینگهای سنتی هستیم و در این مسیر مشوقهای فناوری بین ۵ تا ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است. تلاش برای راهاندازی نئوبانک نیز در دستور کار قرار دارد؛ زیرساختها توسط معاونت علمی و صندوق نوآوری ایجاد میشود، اما مدیریت آن به شرکتهای زیستبوم واگذار خواهد شد.
معاون علمی رییسجمهور افزود: حکمرانی سنتی بر عادتها و رویههای ده سال پیش بنا شده است؛ ما عادت کردهایم و تغییر را نمیپذیریم. اما اگر کشوری میخواهد پیشرفت کند، باید حکمرانی بهروز داشته باشد. ما در دولت تلاش میکنیم تا نظرات کارشناسی را در تصمیمگیریهای کلان اعمال کنیم. در این مسیر، موضوعات مرتبط با دانشبنیان و نخبگان دارای اولویت ویژهای هستند و تلاش ما این است که اثرگذاری این دیدگاهها در تصمیمات کلان، ملموس باشد.
وی به رشد کمّی منابع صندوق نوآوری و شکوفایی اشاره کرد: زمانی که کار را تحویل گرفتیم، سهم صندوق نوآوری حدود سه همت بود. با پیگیریهای مستمر و تخصیص ۱۰۰ درصدی بودجه، اکنون این رقم به ۲۳ همت رسیده است. این رشد نه صرفاً به دلیل تخصیصهای دولتی، بلکه به دلیل مشارکت پنج درصدی از فروش شرکتهای تحت پوشش (که سهمی از سود ناخالص آنهاست) افزایش یافته است.
رییس بنیاد ملی نخبگان در مورد ضرورت ورود به حوزه اقتصاد دیجیتال تأکید کرد: درخصوص سرمایهگذاری در اقتصاد دیجیتال، شامل پلتفرمها، زیرساختها و نیروی انسانی، ما به دنبال راهکارهای عملیاتی هستیم. بحثهایی پیرامون نحوه تعریف نیروی انسانی و مهندسی در این فضاها وجود دارد که نیازمند تعریف مشترکی است؛ همانطور که مواد اولیه دارویی تعریف میشود، زیرساختهای دیجیتال نیز باید تعریف و حمایت شوند.
به گفته این مقام مسئول، بودجه بنیاد علم ایران از ۱۰۰ میلیارد تومان به یک همت افزایش یافته است. هدف ما افزایش تعداد طرحها نبود، بلکه افزایش میزان حمایتها بوده است.
افشین از حذف رونماییهای پراکنده کشور خبر داد و گفت: پیشتر در سفرهای استانی، چند محصول دانشبنیان بدون ارزیابی کافی معرفی میشد. اکنون همه رونماییها به صورت سالانه در نمایشگاه «فر ایران» برگزار خواهند شد. امسال ۶۵۰ فراخوان دریافت کردیم که با حمایت معاونت، ۸۰ طرح برگزیده به نمایشگاه راه یافتند.
در پایان نشست، آیین رونمایی از آخرین کتاب مجمع کارآفرینان ایران با حضور معاون علمی رئیسجمهور برگزار شد.