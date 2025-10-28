به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، علی باقری مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران از آغاز مرحله اجرایی طرح ملی «طاها» در استان خبر داد و گفت: این طرح با هدف اتصال بنگاه‌های کوچک مشاغل خرد و خانگی به بزرگ در حوزه پوشاک طراحی شده و پس از بررسی‌های تخصصی در مسیر اجرا قرار گرفته است.

وی افزود: بررسی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد، بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط زیر ۲۰ نفر، با مشکلاتی نظیر اتصال به بازار، دسترسی به منابع مالی، آموزش و استانداردسازی مواجه هستند .

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت: سال گذشته، ایده اولیه طرح اتصال بنگاه‌های کوچک و بزرگ، توسط «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح و در فروردین امسال، پس از ۸۹ نشست شورای عالی اشتغال، تصویب و ابلاغ شد.

باقری ادامه داد: این طرح در رسته‌های مختلف از جمله صنایع تبدیلی گیاهان دارویی و به طور ویژه در پوشاک اجرا خواهد شد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران خاطرنشان کرد: هم‌افزایی میان بنگاه‌های کوچک و بزرگ می‌تواند بهره‌وری اقتصادی را افزایش داده و هزینه‌های تولید را کاهش دهد.

وی افزود: بنگاه‌های کوچک در تولید توانمند هستند اما در بازاریابی ضعف دارند؛ از سوی دیگر بنگاه‌های بزرگ به دلیل محدودیت منابع مالی، توسعه ظرفیت تولید برایشان پرهزینه است. اتصال این دو حلقه، راهبردی مؤثر برای پایداری اشتغال است.

رئیس شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به تأمین مالی اجرای این طرح برای بنگاه ها، تصریح کرد: در این چارچوب، برای تامین مالی بنگاه‌های خرد نیست کارسازی شده است که اطلاع رسانی خواهد شد.

باقری بیان کرد: گام نخست در این امر تکمیل پرسشنامه توانمند سازی زنجیره پوشاک است که با کلیک بر روی بنر طرح طاها در صفحه اول سایت وزارتخانه(mcls.gov.ir) و این اداره کل قابل مشاهده و تکمیل است.

وی ادامه داد: این پرسشنامه مبنای ارتباطی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک های همکار، سازمان آموزش فنی و حرفه ای و سامانه های الکترونیک با متقاضیان است.