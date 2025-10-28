به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حدود سیصد خانوار عشایر جنوب شرق استان تهران هرساله در ابتدای آبان برای استفاده از مراتع جنوب این استان به این مناطق کوچ میکردند ، اما امسال به جز پنج - شش خانوار ، عشایر رغبتی برای کوچ ندارند.

گران بودن نهاده در کنار خشک شدن مراتع معیشت عشایر دشت ورامین را دچار مشکل کرده تا جایی که این مردم در پی فروش گوسفندان مولد خود هستند.