در پی انحراف رودخانه شور و رها شدن فاضلاب شهرک صنعتی چرمشهر در مراتع جنوبی استان تهران امسال از حدود سیصد خانوار عشایر فقط حدود شش خانوار به این مناطق کوچ کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حدود سیصد خانوار عشایر جنوب شرق استان تهران هرساله در ابتدای آبان برای استفاده از مراتع جنوب این استان به این مناطق کوچ میکردند ، اما امسال به جز پنج - شش خانوار ، عشایر رغبتی برای کوچ ندارند.
گران بودن نهاده در کنار خشک شدن مراتع معیشت عشایر دشت ورامین را دچار مشکل کرده تا جایی که این مردم در پی فروش گوسفندان مولد خود هستند.