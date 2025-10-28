پخش زنده
امروز: -
در بیستویکمین جلسه کمیته حقوقی و قضایی قرارگاه اجتماعی کلانشهر تهران، که با محوریت بررسی آسیبهای اجتماعی در منطقه ۵ برگزار شد، مسئولان بر اجرای راهکارهای عملی برای بهبود شرایط تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدرضا پوریافر شهردار منطقه ۵ بعد از این نشست، در بازدید از پل شهید سوداگر بااشاره به مشکلات این پل گفت: ما از حمایتهای حقوقی و قضایی قدردانی میکنیم و ادامه همکاریها را ضروری میدانیم.
وی افزود: متأسفانه هنوز شاهد حضور معتادان و کارتنخوابها در زیر عرشه این پلها هستیم. این افراد با باز کردن دریچهها خود را به زیر پل میرسانند و این وضعیت میتواند در مواقع بحرانی، امنیت منطقه را با خطر مواجه کند.
وی در بازدید از رود دره فرحزاد نیز با اشاره به اقدامات انجام شده، گفت: اکوپارک فرحزاد با پاکسازی معتادان متجاهر و جمعآوری چندین هزار تن پسماند و تصفیه فاضلاب ورودی به رودخانه و بازچرخانی آن در محل، امروز به یک پاتوق تفریحی برای شهروندان تبدیل شده است.
شهردار منطقه ۵ همچنین بر پتانسیل بالای این منطقه برای توسعه گردشگری گفت: این منطقه با داشتن کوهستانها، باغات و بوستانهای سرسبز و اماکن مذهبی مانند امامزاده داوود (ع)، چشماندازی روشن برای توسعه گردشگری شهری دارد.
پوریافر افزود: اگر بتوانیم املاک ریزدانه فاقد مجوز را در این محدوده تملک کنیم، محله بهاران میتواند به یک مسیر گردشگری برای همه شهروندان تبدیل شود. البته بخشی از مسیر سرزندگی پایتخت از این محله میگذرد. شهردار منطقه در بازدید از شهر سنگ نیز بر رسیدگی به پارکینگهای توقیفی و تعیین تکلیف اموال موجود تأکید شد.
در ادامه محمدحسین صادقی مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی دادستانی کل کشور با تشکر از اقدامات شهرداری منطقه ۵ گفت: ما نیازمند افزایش نشاط، امیدآفرینی و انسجام اجتماعی هستیم و در این زمینه برنامهریزی برای گسترش فعالیتها و تفریحات سالم برای کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای سلامت روانی جامعه اهمیت بسیاری دارد.
وی افزود: خوشبختانه شاهد اتفاقات بسیار خوب در منطقه ۵ با توجه به ظرفیت طبیعتگردی و مذهبی هستیم و به عنوان مسئولان قضایی درکنار شهرداری منطقه خواهیم بود.
ولیالله مهبودی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب تهران با اشاره به اقدامات بسیار موثر در حوزه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در منطقه، بر پیگیری حل مشکل شبکه انشعاب فاضلاب روددره فرحزاد، اتصال همه رستورانها و منازل مسکونی مشرف به روددره به انشعاب فاضلاب، تعطیلی کمپهای غیرمجاز، نصب دریچههای ایمن در محلهایی فاقد دریچه عرشه پلهای شهید سوداگر و... تأکید کرد.