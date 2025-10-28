پخش زنده
مرحله نهایی هفتمین دوره رقابتهای قرآنی «شوق تلاوت» ۲۰ تا ۲۵ آبان به میزبانی دارالقرآن عتبه حسینی در کربلا، برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، ۲۰ قاری نوجوان منتخب مرحله نیمهنهایی هفتمین دوره رقابتهای قرآنی «شوق تلاوت»، که ستاد اجرایی طرح ملی تلاوت شبابالرضا (ع) در جزیره کیش برگزار کرد، برای شرکت در مرحله نهایی این دوره از رقابتها، به کربلا اعزام میشوند.
حسین مقدمکیا دبیر ستاد اجرایی طرح ملی تلاوت شبابالرضا (ع) گفت: این رقابتها با موافقت مسئولان دارالقرآن عتبه حسینی از ۲۰ تا ۲۵ آبان برگزار میشود.
آقای مقدمکیا ادامه داد: همچنین برنامهریزی برای اعزام نفرات برتر این دوره از مسابقههای قرآن به یکی از کشورهای اسلامی برای برگزاری محافل قرآنی در ایام ماه رمضان صورت خواهد گرفت.
دبیر ستاد اجرایی طرح ملی تلاوت شبابالرضا (ع) همچنین از پایان ترم نخست دوره چهاردهم این طرح خبر داد و افزود: ترم دوم این دوره از اواسط مهرماه در قالب کلاسهای حضوری و مجازی در حال برگزاری است، ضمن آنکه به موازات این ترم از دوره چهاردهم، ترم چهارم از دوره سیزدهم نیز برگزار میشود.