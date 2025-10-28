به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امین الله ساجدی کیا گفت: ماموران نیروی انتظامی پس از توقیف یک دستگاه خودرو و کشف کالای به ظن قاچاق گزارش را جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی افزود: پرونده قاچاق یک هزار و ۵۸۰ کیلو کره بادام زمینی به ارزش ۵۰۲ میلیون و ۲۹۰ هزار ریال در شعبه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان هندیجان رسیدگی شد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی هندیجان افزود: شعبه با تحقیقات لازم، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالای کشف شده، متخلف را به پرداخت ۵۰۲ میلیون و ۲۹۰ هزار ریال جزای نقدی معادل ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.

به گفته ساجدی کیا، شعبه با توجه به این که ارزش خودرو حامل کالای قاچاق از ارزش کالا بیشتر می‌باشد، ۵۰۲ میلیون و ۲۹۰ هزار ریال معادل ارزش کالای کشف شده به جریمه اضافه و متخلف را در مجموع به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۴ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.