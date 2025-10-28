پخش زنده
معاون فناوری، نوآوری و اقتصاد دانشبنیان ستاد علم و فناوری در نخستین جلسه میز تخصصی «انرژیهای تجدید پذیر» بر ضرورت بازنگری و بهروزرسانی سند توسعه دانشبنیان انرژیهای تجدید پذیر تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دهمرده، معاون فناوری، نوآوری و اقتصاد دانشبنیان ستاد علم و فناوری، در این نشست با تبیین جایگاه و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی، به مرور تاریخچه تدوین «سند ملی توسعه دانشبنیان انرژیهای تجدید پذیر» مصوب جلسه شماره ۷۷۱ مورخ ۲۶ آبان ۱۳۹۴ پرداخت و بر اهمیت بهروزرسانی این سند با توجه به شرایط کنونی کشور تأکید کرد.
سپس وطنی، دبیر میز تخصصی انرژیهای تجدید پذیر، با اشاره به ضرورت بازنگری در مأموریتها و ساختار ستاد علم و فناوری، فرآیند تصویب سند فعلی و اهداف بازنگری آن را تشریح کرد.
در ادامه، حاضران به بحث و تبادلنظر پیرامون موضوعات کلیدی از جمله «اصلاح عنوان سند با توجه به مأموریتهای جدید و اسناد بالادستی، بهینهسازی انرژی در بخشهای فسیلی و تجدید پذیر، تعیین جایگاه حکمرانی در بخش انرژی با محوریت تسهیلگری و نظارت، تقویت مدیریت انرژی و توازن در عرضه، تقاضا و مصرف انرژی، تدوین برنامه عملی تولید و مصرف انرژیهای تجدید پذیر مبتنی بر واقعیتهای کشور» و نیز «لزوم اجرای دقیق اسناد بالادستی مصوب کشور در حوزه انرژی» پرداختند.
در پایان جلسه، وطنی اعلام کرد فرآیند بازنگری متن سند با لحاظ پیشنهادها و نکات مطرحشده در این نشست، در جلسه آینده میز تخصصی «انرژیهای تجدید پذیر» ادامه خواهد یافت.