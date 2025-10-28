معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: ضریب اشغال هتل‌های کیش در مهر ۷۵ درصد و هتل‌های پنج ستاره ۷۹ درصد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، علی حسنلو، افزود: براساس آمار ثبت شده، افت محسوس گردشگر در مهر هرسال ثبت شده است و این درحالی است که امسال شرایط تغییر کرده است.

او گفت: ۲۸۳ هزار و ۳۷۲ نفر شب اقامت هتلی در مهر امسال ثبت شده است و این آمار بالاترین رقم اقامت هتلی مهر در یک دهه گذشته است.

علی حسنلو، خاطرنشان کرد: براساس شاخص، پارسال ۲۰۳ هزار و ۸۰۶ نفر شب اقامت ثبت شد و این رقم امسال با افزایش ۸۰ هزار نفر شب نسبت به پارسال ثبت شده است.

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: در آمار‌های اقامت هتلی گردشگران خارجی با ثبت ۵ هزار و ۸۴۵ نفرشب اقامت، حدنصاب مهر ۱۰ سال گذشته شکسته شد و با افزایش پرواز‌های خارجی در ماه‌های آینده پیش بینی می‌شود این رقم‌ها چندین برابر افزایش یابد و جزیره کیش شاهد ورود کم‌سابقه گردشگران خارجی باشد.