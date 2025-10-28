به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آئین پاسداشت بانوان جریان ساز مقاومت در ایام میلاد باسعادت عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری (س) امروز در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار و در آن از مادران و همسران شهدا از جمله همسر سردار شهید محمدسعید ایزدی و مادر شهید سید امیر حسین فقهی تجلیل و قدردانی شد.

رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر قم در این مراسم با اشاره به نقش پنهان، اما پررنگ بانوان در پشتیبانی از جریان‌های بزرگ اجتماعی و فرهنگی گفت: هدف ما در این برنامه پرداختن به جریان قوی و پررنگ پشت صحنه است جریانی که شاید هرگز دیده نشده، اما همواره تأثیرگذار و جریان‌ساز بوده است.

معصومه آمره ابراز امیدواری کرد که چنین برنامه‌هایی به تبیین و تقویت نقش زنان مؤمن و انقلابی در جامعه منجر شود.

