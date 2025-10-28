آیت الله علم الهدی:
«نگاه جنسیتی»، بزرگترین ظلم به زن در طول تاریخ است
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: «نگاه جنسیتی»، بزرگترین ظلم به زنان در طول تاریخ بشریت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، آیتالله سید احمد علمالهدی در مراسم افتتاحیه پارک شهربانو بسیج در مشهد، افزود: این در حالی است که در تعالیم و معارف اسلام، زن در کنار مرد قرار گرفته است و دو قهرمان زن و انسان ساز آن یعنی، حضرت فاطمه زهرا (س) و حضرت زینب (س) این بینش جنسیتی را به بینش هویتی تبدیل کردند.
او ادامه داد: حضرت صدیقه اطهر (س) و دختر گرامی شان زینب کبری (س)، فقط یک شخصیت شیعی و اسلامی نیستند، ایشان نگاه جهانیان را در شناخت زن و جایگاه آنان در عرصه زندگی و هستی، متحول کردند.
امام جمعه مشهد ادامه داد: ما شخصیت حضرت زینب (س) را بیشتر در قالب بانوی قهرمان قیام کربلا تصویر میکنیم، در حالی که ایشان به زنان عالم، کرامت بخشیدند.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با اشاره به جایگاه زنان در اقوام و فرهنگهای مختلف ادامه داد: از روز اول خلقت انسان، زن یک موجود محروم و مظلوم بوده است؛ شما عصری را نمیتوانید در دنیا نشان دهید که زن با عظمت خودش، هویت انسانی و زنانهاش ظهور پیدا کرده باشد؛ عامل اصلی این ظلم و جنایت از ابتدا تا به امروز، نگاه غلط و بینش اهانت آمیز نسبت به زن بوده و آن نگاه «جنسیتی» است.
آیت الله علم الهدی گفت: امروز نیز در کشورهایی که ادعای پیشرفت دارند و خود را قافله سالار تعالی انسانی میدانند، همچنان این ظلم و نگاه جنسیتی نسبت به زن وجود دارد؛ در حالیکه در تعالیم و معارف اسلام زن در کنار مرد قرار گرفته است.
امام جمعه مشهد با بیان اینکه تاسیس پارک و بوستان مخصوص بانوان در راستای تحقق نگاه هویتی به زنان است، تاکید کرد: ایجاد یک فضای باز و آزاد برای بانوان که بتوانند به دور از هر گونه نگاه زهرآلود جنسیتی آزادنه از همه امکانات و استعدادهای ورزشی و تفریحی برخوردار باشند، اقدامی در راستای عملیاتی کردن نگاه هویتی به زنان است که توسط شورای شهر مشهد مقدس امروز به تحقق پیوسته است.
آیت الله علم الهدی با طرح پیشنهاد ساخت مهدکودکها در بوستان و پارکهای بانوان تصریح کرد: اگر این اقدام صورت بگیرد، مادران جوان ما نیز میتوانند با خیالی آسوده تری به ورزش و تفریح در این بوستانها مشغول شوند.